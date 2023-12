Soňa Müllerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Müllerovej prekvapivé PRIZNANIE: Vianoce jej nedajú spávať! (Zdroj: Vlado Anjel)

Soňa Müllerová miluje Vianoce nadovšetko. Sviatky trávi so svojou rodinou, kedy sú výnimočne všetci spolu.

„Je to krásny sviatok. Udržiavame také jednoduché tradície klasické. Ale proste sme spolu. A to sú Vianoce. Sú výnimočné svojou atmosférou. Je len jeden sviatok takýto do roka, tak my si ho vychutnávame a našťastie sa nám podarilo vždy byť spolu a byť spolu v zostave odkedy sa narodili moje deti, ešte stále mi žijú rodičia, takže sme spolu a je to také silné rodinné,“ prezradila v rozhovore pre Topky.sk.

Soňa Müllerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Avšak, predvianočné obdobie ju vždy poznačí. Kvôli Vianocam nedokáže totiž pokojne spávať. „Ja tak milujem Vianoce, že každý rok už pred Vianocami nemôžem spávať. Ja to tak prežívam, že sa všetci stretneme a doobeda prídu deti, aj keď sú dospelé,“ prekvapila svojím priznaním. To, či bude mať cez sviatky voľno alebo ju čaká ešte práca, sa už dozviete v rozhovore vyššie.