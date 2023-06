Müllerovej katastrofálny vzťah: ZÁSNUBY po krátkej známosti a potom... Náhly ROZCHOD!

Ema Müllerová sa v najnovšom podcaste Niky Vujisić s názvom #BreakTheRules podelila o svoj súkromný život. O niektorých veciach, ktoré sa jej v minulosti stali, vie len málokto. Pri ich rozhovore bola reč aj o toxických vzťahoch a moderátorka akoby trafila klinec po hlavičke.

Jedným takým si totiž prešla aj samotná dcéra Richarda Müllera. V minulosti bola na výlete v Istanbule a tam jej do oka padol istý muž – bezhlavo sa do neho zaľúbila. Keďže Ema nemala v tom čase 18 rokov, držal si od nej odstup. Po 8 rokoch sa jej ozval a spomienka na neho sa jej opäť oživila.

„Dali sme sa strašne rýchlo dokopy a bleskovo sme sa chceli zobrať. Teda ja jeho nie, ale on ma na to tak navnadil. Toto s ním trvalo 6 mesiacov. A teraz, keď si uvedomím, že ako dlho to vyzerá v mojej hlave a čo všetko sa stalo, tak akoby to boli dlhé roky. Ja som mala prsteň na prste, ja som mala vybavené v Turecku zdravotné poistenie, všetko...“ uviedla, a preto moderátorku zaujímalo, čo sa vlastne stalo.

Išli od seba preto, lebo urobila niečo, čo už bolo podľa neho cez čiaru. „No pretože zase som urobila niečo, čo sa mu nepáčilo. Išla som s kamoškami na drink a potom už tak strašne veľa mi písal a volal. A vždy, keď mi on písal, tak mne bolo na zvracanie, vieš, lebo, že čo to zase bude, ty kokos. To bolo také, že vypínam si mobil, že ja to nezvládnem dnes večer už a vypla som si mobil a som si povedala, že ja to budem riešiť až potom,“ zverila sa.

Tak, ako rýchlo láska vzplanula, tak aj zhasla... „Lúčila som sa s mojimi kamoškami v ten večer a na druhý deň som išla na Slovensko (z Paríža, kde dlhodobo Ema žije, pozn. red.). A potom som sa len zo Slovenska mala vrátiť naspäť do Paríža, len sa pobaliť a ísť na celé leto za ním. Na druhý deň ráno sa zobudím, otvorím mobil, neodpisuje mi, nedvíha mi a tu tiež zase úzkosť, že som ho stratila,“ prezradila s tým, že prišli na rad vyčítavé správy od priateľa.

„Povedal mi, že ty vieš, čo od teba chcem a ty vieš, čo od teba nechcem a vráť sa ku mne teda vtedy, keď sa uvedomíš. Ak ma chceš, tak vieš, čo od teba chcem, takto nejako mi to povedal. To mi volal, ja už som bola vtedy v autobuse a ja, že okej, ahoj. Vypla som to a odvtedy je koniec,“ dodala. Ema si zrejme uvedomila, že nie je žiadna bábka a nemá so sebou nechať nikoho takto mávať.

Všetky tie toxické veci, ktoré sa jej diali vo vzťahu, vnímala už aj na začiatku, ale nechcela im prikladať veľkú váhu. „Hneď v prvom dni mi začal hovoriť, čo mám robiť, čo nemám robiť, veľmi mi to tak kládol, že cítila som niečo v sebe. Tam to bolo hneď,” prezradila.

Chcel, aby úplne prestala požívať alkohol a začala nosiť podprsenky, ktoré dovtedy neznášala. Tento jej vzťah dopadol katastrofálne a zanechal na nej aj patričné stopy. „Stále mám jazvu v sebe,” uzavrela. Dnes je už však dlhodobo šťastne zamilovaná do svojho vyvoleného, ktorého ešte svetu neukázala.