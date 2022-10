HROB Mekyho Žbirku (†69) je po roku DOKONČENÝ: Krásne miesto posledného odpočinku!

PRAHA - 10. novembra uplynie presný rok od šokujúcej smrti obľúbeného slovenského speváka Mira Žbirku (†69). Zomrel náhle na opakovaný zápal pľúc. Dlho sa nevedelo, kde legenda nájde svoj večný odpočinok. No už je to známe. A jeho manželka Katka zverejnila aj záber dokončeného hrobu!

Presne o 16 dní by legendárny Meky Žbirka oslávil svoje 70. narodeniny. A zrejme aj pre vdovu Katku to bolo akýmsi hraničným dátumom, dokedy hrob jej milovaného manžela musel byť hotový. Dlho verejnosť nevedela, kde slávny spevák navždy spočinie. No už je to známe.

Na jeho fanúšikovskej stránke sa dnes objavilo video z cintorína v pražských Olšanoch. A zachytávalo spevákovo miesto posledného odpočinku. „Dnes to Meky mal aj so sirénami,“ napísala Katka k záberom čierneho pomníka s veľkou umeleckou siluetou. Nechýba ani Žbirkov autogram.

Meky Žbirka zomrel 10. novembra na opakovaný zápal pľúc. Len mesiac pred smrťou spevák svojich fanúšikov informoval, že leží v nemocnici. Vyjadril sa, že ho len dostihol nejaký zákerný bacil a skončil na infúziách. Sám si však vážnosť situácie uvedomoval a prosil fanúšikov, aby mu posielali energiu. Už o pár týždňov však prišla tá najmrazivejšia správa: „Správy o mojej smrti sú "PRAVDIVÉ", to by povedal Meky, keby žil.“