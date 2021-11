Mrazivá zhoda náhod: Takejto SMRTI sa Meky (†69) bál... Zabilo mu to mamu!

Šokujúca správa: Spevák Meky Žbirka (†69) zomrel!

Keď pred mesiacom Miro Žbirka informoval svojich fanúšikov, že leží v nemocnici, nikomu ani v najhoršom sne nenapadlo, že by už o pár týždňov nemal byť medzi nami. Vtedy sa totiž vyjadroval tak, že ho len dostihol nejaký zákerný bacil a on skončil na infúziách. Sám si však vážnosť situácie zrejme uvedomoval - priaznivcov totiž prosil, aby mu posielali energiu.

No tá zjavne na jeho náročný boj so zákernou chorobou nestačila. O mesiac sa totiž na jeho Facebooku objavila tá najmrazivejšia správa - spevák zomrel: „Správy o mojej smrti sú "PRAVDIVÉ", to by povedal Meky, keby žil.“ Jeho manželka Katarína prezradila, že spevák po piatich rokoch opäť bojoval s ťažkým zápalom pľúc a práve tejto chorobe aj podľahol.

Pred mesiacom Mira Žbirku náhle hospitalizovali. Zdroj: Facebook MZ

Prvýkrát zápalu pľúc čelil v roku 2017. A už vtedy priznal, že má z tejto choroby veľké obavy. V roku 2002 jej totiž podľahla aj jeho mama Ruth. „Na zápal pľúc sa dá zomrieť. Stalo sa to mojej mame,“ priznal v komentároch pod príspevkom. Tento rok si Meky pripomínal 20. výročie maminej smrti... A včera sa za ňou pobral už aj on sám po prehratom boji s rovnakou chorobou. Česť jeho pamiatke!

Mama Mira Žbirku, Ruth, bola Angličanka. Zomrela v roku 2002 na zápal pľúc. Zdroj: Facebook MZ