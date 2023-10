TRAPAS Mekyho Žbirku (†69): Po kolená v sračkách... DOSLOVA!

Meky Žbirka (Zdroj: TASR)

Meky Žbirka a Ľubomír Stankovský patrili v roku 1967 k zakladajúcim členom hudobnej skupiny Modus. „Kapela bola veľmi úspešná. V tých časoch, aké boli, sme sa presadili a tá kapela žije dodnes, a to už je veľmi veľa desaťročí za nami. Škoda, že Meky odišiel tak skoro. Bol síce len o rok mladší odo mňa, ale mohol ešte chvíľu pobudnúť,“ zaspomínal si na staré časy Stankovský.

V súkromí boli kamarátmi a veruže o vtipné spoločné zážitky núdzu nemajú. Na jeden z nich si zaspomínal Kyslík aj počas nášho rozhovoru. Tak toto by ste určite nechceli zažiť! „Sú rôzne. Niektoré sú vhodné, niektoré nevhodné, ale poviem vám jednu takú smiešnu, na ktorú nikdy nezabudnem,” začal na úvod

Situácia sa odohrala v 70. rokoch minulého storočia. „Mali sme turné po južnom Slovensku, kde boli dvaja maďarskí hostia. Hrali sme, už neviem presne, v ktorej dedine, v takom kultúrnom dome, kde toaleta bola vonku, normálne drevené kadibúdky len a tma tam bola. A Meky, že: Musím ísť na záchod...“ opísal.

Miro sa vrátil naspäť a doslova bol po kolená v sračkách. „Išiel na záchod do tej tmy a vrátil sa a bol zakydaný fekáliami, lebo v tej tme... cez deň premiestnili tú búdku, lebo čistili tú jamu predtým a on do toho spadol. Katastrofa, no to si ani neviete predstaviť, celý oblek, celý bol od hovna a okrem tej vône to bolo ťažko umývateľné. Ale vtedy som mu povedal: Počúvaj Meky, ty raz budeš veľká hviezda, lebo toľko šťastia mať,“ pokračoval.

Koncert nakoniec dopadol výborne. Meky sa prezliekol do civilu, keďže predtým mal na sebe kostým. „Samozrejme, rýchlo sa prezliekol z toho. Ale tá symbolika toho. Viete, keď stúpite niekde na ulici do fekálií, tak sa hovorí, choďte si podať športku. A ja mu hovorím, že ty budeš mať toľko šťastia, lebo nie, že si stúpil, ty si do toho rovno celý spadol,“ dodal na záver. A Stankovského slová o veľkej hviezde sa aj naplnili...

