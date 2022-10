Žbirková OTVORENE o manželovi (†69): Plánuje o ňom prezradiť detaily, ale aj... Odhaliť jeho TAJOMSTVÁ!

PRAHA – Minulý rok bol pre manželku uznávaného speváka veľmi náročný. Katka Žbirková (55) mu bola oporou až do posledného momentu. Po smrti sa usilovala robiť všetko tak, ako by si Meky prial. Ale tentoraz chce urobiť výnimku. Rozhodla sa prezradiť detaily a tajomstvá, ktoré mala zakázané zverejniť!

10. novembra to bude rok, čo Meky Žbirka navždy opustil tento svet. Zanechal prázdno nielen z osobného hľadiska, ale aj v hudobnej oblasti. To sa snaží napraviť jeho trúchliaca manželka, ktorá robí všetko preto, aby si ľudia Mekyho pamätali len v tom najlepšom svetle.

V relácii 7 pádů Honzy Dědka sa rozhovorila o tom, ako zvláda ťažké obdobie. „Meky vždy hovoril, že si nevie predstaviť, ako bude fungovať v sedemdesiatke. Tak sa tomu elegantne vyhol. Hovorím to s drsným anglickým humorom, pretože to bol jeho štýl. Sám by si z toho urobil srandu. Zároveň mi to tiež pomáha,“ vyjadrila sa.

Avšak to nie je všetko. Rozhodla sa, že jeho život popíše v knižke, ktorú momentálne tvorí. Chce v nej prezradiť aj čosi viac z osobného života legendy! „Každý ho pozná ako bezstarostného džentlmena, ktorý sa nikdy nerozčúli. Poznám ho úplne iným spôsobom. Aký bol, bude v knihe, ktorú píšem. Nikto ma nebude cenzurovať. Budú tam tajné veci, ktoré mi Meky nedovolil povedať,“ uviedla otvorene. Aj keď predtým bola v týchto veciach obmedzená, teraz má v rukách plnú moc a nič jej nebráni v tom, podať informácie presne tak, akými v skutočnosti boli.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram M.Z.

Meky si veľmi strážil svoje súkromie a na osobné informácie bol v minulosti dosť skúpy. Jeho manželka sa s divákmi českej relácie taktiež podelila aj o začiatky ich vzťahu. „Naše prvé rande bolo špeciálne. Vždy som vlastnila psíka a vtedy som mala dalmatínca. Vzala som ho so sebou na Petřín. Meky tam prišiel, už bol Zlatý slávik, prišiel náš dalmatínec a Mekyho zvalil. Našťastie sa mu nič nestalo,“ zaspomínala si na detaily z prvého stretnutia.

Jej rodičia neboli z tohto vzťahu nadšení. Hovorili, že hudobníci majú ženy v každom meste, takisto ako námorníci. Tento názor však zmenili okamžite, ako ho spoznali. Katka a Meky spolu strávili v manželstve krásnych 33 rokov.

Onedlho by spevák oslávil svoje 70. narodeniny a pri tejto príležitosti sa organizujú veľké koncerty. Jeden sa už uskutočnil v Londýne, kde Meky dlhé roky pôsobil. Ďalší bude v Bratislave a najväčší bude presne v deň jeho nedožitých okrúhlin. Poctu mu budú skladať úspešné hviezdy z hudobného prostredia.