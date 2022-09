TAJNÁ SVADBA v slovenskom šoubiznise: Lukáš Adamec sa znova oženil… Aha, aká krásna nevesta!

Bol to obrovský šok, keď koncom roka 2018 Lukáš Adamec priznal, že sa so ženou Miriam, s ktorou má dve deti, rozvádzajú. A dlho potom sa o žiadnej novej žene v jeho živote nevedelo. Až v marci roku 2021 spevák priznal, že má priateľku. Na jasnú otázku od fanúšika, či je zadaný, odpovedal bez slov, no jednoznačne - zverejnil fotku.

A zdá sa, že v sympatickej ryšavke Zuzane Lukáš okamžite našiel to, čo tak dlho hľadal. Len po roku a pol od prevalenia ich vzťahu si totiž dvojica stihla povedať aj svoje áno. A to v úplnej tajnosti. Informácia o ich veľkom dni sa prevalila až v čase konania, keď hostia začali pridávať na sociálne siete zábery zo svadby. Tá sa konala v hoteli v Starej Lesnej.

Obrad bol na nádvorí hotela a výzdoba bola ladená do prírodných a zlatých odtieňov. O zábavu sa starali hudobníci, no ako sa na speváka patrí, počas večera si zaspieval aj sám ženích. Ten bol oblečený v čiernych oblekových nohaviciach a čiernej košeli... No a jeho polovička si na tento moment zvolila jednoduché, no krásne biele šaty, v ktorých vyzerala ako víla. Veď pozrite sami!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram

