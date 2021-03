Rozvod po 5 rokoch a teraz: TOTO je frajerka slovenského speváka!

Keď sa Lukáš ženil s Miriam, mali za sebou len krátku známosť. No už nosila pod srdcom ich prvé dieťatko. A dva roky po prvorodenom synčekovi prišla na svet aj dcérka.

Zdroj: Instagram L.A.

Lenže manželstvo nevydržalo. Po piatich rokoch sa otriaslo v základoch. Koncom roka 2018 spevák priznal, že sa rozvádzajú.

A súkromie si potom poriadne strážil. Verejne sa teda nevedelo, kedy do jeho života prišla nová žena. On sám sa prekecol v máji 2020. Stačilo sa ho v Teleráne opýtať, odkiaľ má sveter. „To bol hlavne nápad mojej priateľky a mama bola realizátorom. Ja som kedysi dávno dostal od mamy na Vianoce tiež podobný sveter, tak som tak podsúval mojej priateľke – jé, aký dobrý sveter, že by som taký raz chcel,“ vyjadril sa Lukáš a jeho vzťah bol razom odhalený bez toho, že by sa naň vôbec niekto pýtal.

Napriek tomu to nie každý zachytil a pre mnohých je jeho súkromný život stále záhadou. Preto mu na sociálnej sieti Instagram prišla otázka: „Máš frajerku?” A Lukáš namiesto odpovede rovno zverejnil fotografiu. Prvýkrát teda ukázal, ako žena jeho srdca vyzerá. No jej identita je zatiaľ stále zakrytá rúškom tajomstva.