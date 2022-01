Lukáš Adamec predstavil novým album: Reaguje na KORONU... PREČO je kultúra stále na chvoste?!

BRATISLAVA - Pandémia koronavírusu od základov zmenila životy mnohých ľudí. Trpí ňou v podstate každé odvetvie, no niektoré dostali výraznejšie zásahy, než tie iné. Okrem gastra či cestovania sa sem zaradil i šport, či kultúra, ktorá je neustále na samom chvoste. Opatrenia niektorých umelcov doslova zruinovali, no sú tu aj takí ktorí to odmietajú vzdať Hoci so zatnutými zubami a polenami pod nohami, pracujú naďalej a snažia sa umenie opäť oživiť. Medzi nimi i spevák Lukáš Adamec.

Jeden z našich najúspešnejších mužských interpretov aktuálne po piatich rokoch predstavil nielen nový videoklip k chytľavej piesni Zmiluj sa, ale i nový album s príznačným názvom Na lepšie časy, ktorým reaguje na situáciu okolo koronavírusu. „Je prirodzené, že tento názov je odvodený z toho, aká je momentálne doba. Všetci by sme chceli, aby bolo lepšie. Mňa moja profesia napĺňa a keď zo dna na deň všetko odíde a padne na nulu, človeka to zasiahne," povedal Lukáš pre Topky.sk

Lukášovi po dlhom hluchom období chýbajú najmä koncerty a fanúšikovia, ktorí si s ním na koncertoch spievali piesne, ktoré poznali z rádií. Niektoré z jeho známych hitov si teraz môžu vypočuť aspoň vďaka novému albumu. „Môžu tešiť na piesne, ktoré už poznajú ako Tancuj mi, Najviac či Život je boj, ale aj na mnohé nové piesne," prezradil sympatický muzikant. A hoci na jeho tvári nechýbal úsmev, netají sa tým, že oklieštené podmienky pre kultúru ho nehnevajú.

„Zodpovedzte jednoduchú otázku. Na koľkých koncertoch ste boli za posledné týždne? O koľkých koncertoch viete, na koľké sa ďalšie týždne chystáte? Takže takto je to momentálne uvoľnené, že sa nič neoplatí organizovať. Pretože s takýmto počtom a takýmito obmedzeniami je to absolútne neekonomické. Hovorím nielen o sebe, ale všeobecne. V krajinách, ktoré sú okolo, sa to dá," myslí si Lukáš. Galéria fotiek (7) Zdroj: Ján Zemiar

V rozhovore sme sa dostali k téme, prečo je kultúra na chvoste, zamyslel sa nad plánmy, ktoré považuje za alibistické i situáciou v zahraníči. Zároveň sa však dozviete aj viac o jeho albume, kto všekto na ňom spolupracoval, ktoré piesne sú jeho srdcovkami, no a prezradil nám čo to aj o tom, ako situáciou okolo koronavírusu zvláda s deťmi a čomu sa venujú. To všetko a ešte viac nájdete vo videu vyššie!