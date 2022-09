Markizáčka podstúpila dva zákroky: Jeden skrášľovací a ten druhý... AU!

BRATISLAVA – Zdravie je v našom živote to najdôležitejšie, čo máme. Niekedy však protestuje a musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa cítili čo najlepšie. Napríklad podstúpiť v nevyhnutnom prípade aj operačný zákrok. Známa tvár z Markízy podstúpila tento rok až dva. Jeden skrášľovací a ten druhý už taký príjemný nebol...

Mária Zelinová (33) je známa predovšetkým zo súťaží krásy, kde svojou peknou tvárou a postavou zaujala nejedného človeka. Odvtedy však prešlo dosť času a s vekom pribúdali aj kilá, s čím moderátorka nebola veľmi spokojná.

Preto svoje telo zverila istému štúdiu a rozhodla sa podstúpiť skrášľovací zákrok. Na oko dokonalá blondínka ukrývala pod šatami bruško, s ktorým nebola spokojná a doslova sa za neho hanbila. Aj, keď by to na ňu naozaj nikto nepovedal.

Po procedúrach, ktoré jej pomohli zbaviť sa nedokonalostí, sa jej zdravie otočilo chrbtom a musela ísť pod nôž. Posledné mesiace so svojimi fanúšikmi odratúvala dni, kedy podstúpi samotnú operáciu kolena. Viac, ako jej fyzický stav, ju však trápili ťažkosti domáceho miláčika, ktoré neprechádzali ani v deň D.

„O chvíľu idem na to! A to sme ešte utekali s Cari k veterinárovi, zvracala štyrikrát ráno, bolesti... Viac ma trápi ona a tým pádom nemyslím až tak na operáciu. Snáď budeme obe ok – držte palce,“ odkázala na sociálnej sieti Instagram, kde pravidelne o priebehu informovala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.Z.

Celý proces zaznamenávala a nevynechala ani moment, keď jej lekári dali náladovku. „Dostala som už náladovku, takže o malú chvíľu už nebudem ručiť za to, čo hovorím. Koleno je ešte nerozrezané. Dúfam, že to bude všetko v poriadku a, že nebudem mať až také veľké bolesti,“ povedala tesne pred zákrokom. Všetko nakoniec dopadlo podľa predstáv, ale bolesti, ako sama poznamenala, boli iný level. Nestráca však štipku humoru a zasrandovala aj o svojej operovanej nohe. Márii prajeme skoré zotavenie!