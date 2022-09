Prachařova EX po 3 mesiacoch randenia: Jej o 16 rokov starší priateľ sa už chváli… JE TEHOTNÁ!

Galéria fotiek (4) Agáta Hanychová a Jaromír Soukup vraj spolu čakajú dieťa.

Zdroj: Instagram A.H.

PRAHA - Bol to obrovský šok, keď sa prevalilo, že bývalá manželka Jakuba Prachařa, Agáta Hanychová (37), randí s o 16 rokov starším Jaromírom Soukupom (53). Že by to dvojici mohlo spolu vyjsť, nikto neveril. No hoci spolu randia len 3 mesiace, mediálny magnát sa už všade chváli, že jeho milovaná je tehotná!