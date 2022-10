Tehotnú Hanychovú ZRADILO zdravie: SKONČILA v nemocnici!

Agáta Hanychová po prevalení informácií potvrdila, že je tehotná. Netrvalo to dlho a kontroverzný pár sa začal verejne vytešovať z bábätka. Aj keď je bývalá modelka v ranom štádiu tehotenstva, jej životný štýl sa nezmenil. Stále s partnerom Jaromírom Soukupom natáčali vlastnú šou a vôbec neoddychovala!

To sa odzrkadlilo na jej zdraví a budúca mamička by si mala uvedomiť, že už nie je mladá žabka. „A je to tu, telo si povedalo,“ poznamenala ubolene. Agáta momentálne čelí zdravotným problémom, kvôli ktorým musí ležať v nemocnici. Na svojom Instagrame zverejnila fotku, kde má napichnutú žilu. „Moje dievčatká, držte mi palce,“ znel popis.

Od rodiny dostáva tiež istú dávku podpory. Každý deň prijíma video hovory od svojich detí z predchádzajúcich partnerstiev. Oporu nájde aj vo svojej maminke, ktorá ju podporila, aj v samotnom tehotenstve.

Veronika Žilková neskrývala radosť z tretieho vnúčaťa. Teraz sa však o svoju dcéru stará v nemocnici. „Moje dievčatko aj keď je už veľká, tak maminky musia pofúkať boľačku,“ napísala Žilková k spoločnej fotke, kde jej dcéra vyzerá, že sa naozaj trápi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram A.H.

Fanúšikovia utrápenej Hanychovej dúfajú, že ona a bábätko budú v poriadku a že tento jej zdravotný stav je len následok prepracovanosti. A nič vážne jej nehrozí.