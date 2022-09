Matka Hanychovej o dcérinom tehotenstve: Prekvapivé DETAILY… Bol to plán!

Keď sa prevalilo, že kontroverzná Agáta Hanychová si začala s českým podnikateľom Jaromírom Soukupom, nikto tomu nedával príliš veľké šance a viacerí si mysleli, že tak ako rýchlo ich vzťah splanul, tak sa aj rozpadne.

No opak je pravdou a ich vzťah stále trvá a nie len to. Agáta nedávno oznámila, že čaká s Jaromírom tretieho potomka. Azda nikto viac nebol nadšený ako jej mama Veronika Žilková, ktorá je v Čechách uznávanou herečkou. Veronika, ktorá sa ďalšiemu vnúčaťu teší, zároveň tvrdí, že išlo o plánované otehotnenie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram A.H.

„Od prvej chvíle, čo sa stretli, to bola úloha číslo jedna. Dieťa chceli obidvaja. Jaromírovi je 53 a Agáte 37. To je ideálny vek na posledné dieťa. Celé leto sa o tom bavili. Takže išlo o plánované dieťa. Som rada, že ich príroda nenechala plánovať dlho. Sú páry, ktorým sa to nedarí roky,“ popísala biologický stav svojej dcéry Veronika.

Aj jej mame je jasné, že Agáte pomaly, ale isto opäť tikali biologické hodiny a ako sa sama vyjadrila, je nadšená z toho, že to vyšlo a v pravý čas.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Tv Prima

No svoje emócie neskrývala a ďalej prehlásila. „ Išlo o osudové stretnutie. Stretli sa a podarilo sa to. Detí nie je nikdy dosť. Naviac tretie dieťa nosí šťastie. Pre mňa je tretím dieťaťom Vincent. Až v 37 rokoch si človek to tehotenstvo poriadne užije. Myslím, že obaja na to majú vek, aby boli skvelými rodičmi. Preto sme tu, aby sme sa rozmnožovali,“ dodala herečka, ktorá sama má štyri deti a dve ďalšie si osvojila.

Ak sa všetko podarí, Agáta privedie na svet svoje tretia dieťa. Z predchádzajúcich vzťahov má dve deti a to jedenásťročného syna Kryšpína s futbalistom Miroslavom Dopitom a dcérku Miu (5) s moderátorom Jakubom Prachařom.