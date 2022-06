Hanychová po rozchode so Slovákom: NOVÝ CHLAP… Nabalila si o 16 rokov staršieho!

PRAHA - Len začiatkom júna sa na verejnosť dostala správa, že Agáta Hanychová (37) viac netvorí pár so slovenským chirurgom Andrejom Nikovom. A už je v jej živote nový muž. Tmavovláska potvrdila, že teraz chodí s o 16 rokov starším šéfom TV Barrandov Jaromírom Soukupom (53).

Od rozchodu s manželom Jakubom Prachařom Agáta Hanychová veľa šťastia v láske nemá. Len začiatkom júna sa prevalilo, že jej nevyšiel ani nádejne vyzerajúci vzťah so slovenským chirurgom Andrejom Nikovom a po 8 mesiacoch si povedali zbohom. To bol od rozpadu jej manželstva už siedmy vzťah, ktorý jej krachol.

Galéria fotiek (3) Agáta Hanychová a Andrej Nikov.

Zdroj: Ján Zemiar

No zdá sa, že na mužov napriek tomu nezanevrela. Už po pár týždňoch sa totiž s jej menom začalo spájať iné mužské meno. Portál eXtra.cz ešte v piatok informoval, že by mala randiť s mediálnym magnátom a riaditeľom českej Tv Barrandov Jaromírom Soukupom. No vtedy ešte zahmlievala. „Prepáčte, ale svoje súkromie nebudem komentovať,“ povedala dôrazne.

No dnes je už všetko inak. Portálu Blesk.cz všetko potvrdila. „Áno, máte správne informácie, ale viac sa k tomu nebudeme vyjadrovať,“ odpovedala stroho. Identita jej nového priateľa však mnohých prekvapila - doposiaľ totiž Agáta randila vždy s mladšími mužmi... No a jej nová láska je o celých 16 rokov staršia.

Jaromír Soukup randil už s viacerými známymi ženami. Najvýraznejším menom je bez pochýb herečka Kateřina Brožová, s ktorou žil 6 rokov. Vzťah ukončila herečka, ktorá vaic nechcela znášať jeho vplyv. „Áno, ja som neposlušná. Vždy som chcela robiť svoju prácu. Jednoducho som chcela žiť podľa seba. Človek, ktorý nie je z brandže a začne žiť s herečkou, má napríklad úplne iné predstavy,“ prerzadila v Show Jana Krausa.