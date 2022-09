Ďalšia šoubiznisová VOJNA: Oznámila TEHOTENSTVO a... Odporná, falošná, arogantná, chlapov strieda ako ponožky!

Medzi ľuďmi, ktorí intenzívne žijú sociálnymi sieťami a komentujú známe tváre, sa zrejme v Českej republike nájde len málo takých, ktorí by nemali niečo proti Nele Slovákovej či Agáta Hanychovej. Obe sú vnímané ako kontroverzné postavičky a navzájom sa vôbec nemusia.

Agáta od rozvodu s moderátorom Jakubom Prachařom vystriedala sedem či osem partnerov a aktuálne randí s o 16 rokov starším boháčom Jaromírom Soukupom. A už po pár mesiacoch vzťahu oznámili, že očakávajú spoločný prírastok.

Táto správa spustila smršť internetových vtipov a jeden z nich zdieľala práve aj Nela. „Stále sa ma pýtate, čo proti nej mám. V podstate nič. Pre mňa je pani alebo slečna Agáta totálne odporný, nezaujímavý, falošný a arogantný človek, bohužiaľ aj z osobnej skúsenosti, keď som mala „tú česť“ byť vedľa nej. V živote som nezažila arogantnejšieho a namyslenejšieho človeka, ako je ona, čo si myslí, že zožrala celý svet,” vyhlásila na Instagrame Slováková.

Ako dodala, po zdieľaní videa jej volali českí novinári, ktorí zisťovali, čo sa medzi týmito dvomi ženami deje. „No nič, mňa ten človek nezaujíma, je mi odporný a myslím, že sa jej smejú úplne všetci. Proste tretie dieťa s tromi chlapmi, chlapov strieda ako ponožky, český národ to podľa mňa už prestal aj počítať. Aj som si hovorila, že možno za to, chúďa, ani nemôže, ale problém bude asi niekde inde,” myslí si blondínka.

Podľa vlastných slov sa k Agátinými milostným dobrodružstvám nikdy nevyjadrovala a nekopala do nej. „Ale teraz mi to už prišlo také bizarné a smiešne, že som si to dovolila. A dovolila som si to z dôvodu, že len počas minulého roku mi od vás prišlo x screenov a x vysielaní, kde ma táto osoba ešte s paní Wolfovou ohovárajú v ich živých vysielaniach, na stories, aká som ľahká deva, aká som hnusná, zlá falošná, cez covid sa mi smiali, aká som otrasná, najhoršia... A ona po jednom mojom vtipnom story bude v ďalšom živom vysielaní o mne hovoriť, že keď sa o mne nikde nepíše, tak som sa k nej musela vyjadriť,” uviedla Nela. Z jej pohľadu sa teda Agáta do nej naváža oveľa viac.

A ani toto Slovákovej vyhlásenie nenechala bez odozvy, i keď stručnejšej. „Ja chcem poprosiť všetkých svojich kamošov novinárov: Poďme sa na tú Nelu Slovákovú už všetci úplne vykašľať, pretože to je úplne najväčší trest. Ja už neviem, ako viac si pýtať pozornosť, než sa púšťať do mňa. Nela, ja viem, že som v kurze, ale skús to nejako inak,” podpichla Hanychová svoju sokyňu. Nuž, tieto dve by teraz naozaj asi nikto nemal pozývať na spoločné akcie...