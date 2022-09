Rozcítená Vinczeová o manželstve: Láska môže niekedy znamenať nechať toho druhého ísť...

Adela Vinczeová (41) a Viktor Vincze (31) sa dali dokopy na svadbe Mateja Sajfu Cifru a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Približne po dvoch rokoch si potom povedali áno. Manželmi sú od roku 2017 a vyzerá to tak, že im to klape, ale... Adela sa rozcítila a napísala srdcervúce priznanie. „Je pre mňa stále fascinujúce, že sa dobrovoľne nechávame pred oltárom zaťažiť bremenom sľubu, keď nedokážeme sami tušiť, akým človekom budeme napríklad o rok,“ vyjadrila sa otvorene.

Za ten čas sa toho dokáže veľa zmeniť. „Za toho človeka v tom danom mometne, ktorým sme pred oltárom, sa dá sľúbiť len to, že vždy budeme robiť najlepšie, ako vieme. Že to hlavne budeme robiť pre lásku. Láska môže niekedy znamenať napríklad aj nechať toho druhého ísť,“ napísala pod ich spoločnú fotku.

Slová, ktoré by bez kontextu pripomínali skôr rozchod, naznačovali ich vzájomnú náklonnosť a stabilitu, s ktorou vstupujú do siedmeho roku spoločného života. Práve ten sa často označuje za kritický. „Naštartovali sme náš siedmy rok vzťahu. Nehovorí sa, že je kritický? Mala by som sa tým asi zaoberať, keď to všetci hovoria. Človek nevie, ako bude, ale teraz viem, že je najlepšie,“ otvorila sa svojim fanúšikom.

Práve touto otázkou nadviazala na skúsenosti a postrehy vo vzťahoch svojich sledovateľov, ktoré by ju podľa všetkého mali stresovať. Na túto otázku zareagovala aj herečka Kristína Tormová. „Čímkoľvek sa stresuj, Adel. Vždy si je z čoho vyberať! Naozaj, pokojne buď vyberavá! Rozšoupni se!“ reagovala na moderátorkinu otázku.

Adela a Viktor však pôsobia maximálne vyrovnane. Neriešia vekový rozdiel, zvládajú spolu aj neschopnosť počať dieťa a prípravy na adopciu... Tak snáď sa ani v siedmom roku ich vzťahu neprihodí nič, s čím by sa nedokázali popasovať.