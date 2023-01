Adela Vinczeová VEREJNE ZNEMOŽNILA Viktora na jeho narodeniny: To vážne mu TOTO spravila?!

BRATISLAVA - Adela Vinczeová (42) a Viktor Vincze (32) sú jedným z najobľúbenejších párov v našom šoubiznise. Obidvaja sú moderátormi a po veľmi dlhom čase sa stali už aj adoptívnymi rodičmi. Svoje súkromie si však strážia. No správa o tom, že Viktor pred pár dňami oslávil narodeniny, sa rozniesla rýchlo, a to aj vďaka príspevku od jeho drahej. Tá mu verejne zagratulovala cez sociálne siete a zároveň si z neho poriadne vystrelila. No mohla mu toto urobiť?

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová je šťastná po boku svojho mladšieho partnera a rovnako aj kolegu z fachu, moderátora Viktora Vinczeho. Aktuálne sa tešia z dieťatka, ktoré už majú vo svojej starostlivosti.

Hoci nemôžu o ňom viac prezrádzať kvôli tomu, že podpísali mlčanlivosť, obaja sa z bábätka veľmi tešia. A ďalší dôvod na radosť mali aj pred pár dňami. Viktor totižto oslávil 27. januára svoje 32 narodeniny. Aká by to bola manželka, keby mu nezagratulovala. No Adela to urobila pekne po svojom a takpovediac si so svojho drahého vystrelila.

Na svojej sociálnej sieti pridala totižto azda tú najhoršiu a najtrápnejšiu fotku z jej archívu, kde je spiaci Viktor v domácom obleční a vyzerá tam, akoby bol po poriadnej žúrke. „Šťastné narodeniny láska moja,“ pridala na záber Adela, kde označila svoju polovičku. Tá mu teda dala a takýmto spôsobom ho verejne strápnila rovno v jeho veľký deň. A Viktor už dal jasne najavo, že jej to oplatí!

„Oukej, otváram archívy na 12.10.,“ podotkol moderátor, ktorý dal takto najavo, že chystá odvetu v deň jej narodenín. Adela si z toho ťažkú hlavu nerobila a poslala mu troch smajlíkov s pusou. Zjavne sa obaja neberú veľmi vážne, svoje výstrelky sinavzájom tolerujú, ľúbia a vedia zo seba urobiť srandu.

Čo si Viktor pre ňu prichystá sa dozvieme neskôr. A čo vy ? Ako by ste zareagovali na takýto žartík?