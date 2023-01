Krásna správa! Adele a Viktorovi sa plní sen o rodičovstve: Už majú doma bábätko!

BRATISLAVA - Adela (42) a Viktor (31) Vinczeovci otvorene rozprávali o problémoch s počatím dieťaťa. O bábätko sa dlho snažili, no pokusy boli márne. Dvojica nakoniec priznala, že sa nebráni adopcii a v roku 2020 sa definitívne rozhodla, že nastúpi do adopčného kolotoča. A po mesiacoch čakania sa konečne dočkali. Majú doma bábätko!

Ešte na jeseň minulého roka Adela Vinczeová priznala, že s adopciou sú na bode mrazu. „Ak vás zaujíma, ako to funguje s adopciami a prečo je to také pomalé, bez ohľadu na náš prípad, treba zavolať na príslušné oddelenie, ktoré to rieši,“ zhodnotila pre Plus jeden deň vtedy moderátorka. Denník však dnes prichádza a s informáciou, že ľady sa odvtedy predsa len pohli.

A naozaj výrazne - Vinczeovci totiž konečne majú doma bábätko. Fotograf ich zachytil, ako z dou odchádzajú s detským vajíčkom a prenášajú si svoj poklad do auta. „Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom ale nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie, ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to ešte vemi citlivé,“ prezradila pre pluska.sk Adela.

„Skúšobná lehota trvá niekoľko mesiacov, musia sa tam udiaľ ešte zákonné veci. Robí sa to postupne. Keby sme si to dieťa mali zobrať, až keby bolo oficiálne "štemplovo" naše, tak čakáme možno aj trištvrte roka. Našťastie tie postupy na Slovensku sú také, že si dieťa môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov, lebo čím skôr je u rodičov, tým skôr si dokáže vytvoriť puto,“ pokračovala moderátorka.

„Najprv sme si dieťatko išli pozrieť, aby sme zistili, či to sedí, či sa nám páči. Dieťa sme chodili navštevovať, aj som napr. musela zrušiť mnohí eventy, lebo by som to nedala. Bol to taký škrt cez rozpočet, nemyslím však finančný. Zrazu musíte preorganizovať celý život. Bol to celkom záhul, už teraz sme na to navyknutejší. Musím povedať, že to bola veľká psychická šupa,“ priznala Vincezová.

Posledné Vianoce tak boli pre manželov iné, ako tie predchádzajúce. „Neriešili sme žiadne darčeky, lebo sme na to nemali čas, ani energiu (smiech). Myslím si, že sme do rodiny prispeli takým darčekom, ktorý hádam robí veľkú radosť. Keď nám zavolali zhruba na začiatku novembra, nečakali sme doma na telefóne, žili sme si svoje životy, prácu. Zrazu to bol blesk z jasného neba, že máme tu pre vás dieťa, môžete sa prísť pozrieť. My že, aha, OK, nemali sme to v nejakej priorite, že by sme na to stále mysleli. To sa nedá odhadnúť, kedy vám zavolajú,“ prezradila Adela.

Starostlivosť o dieťatko vraj zatiaľ zvládajú super. „Obaja nie sme 8 hodín v práci, vieme si to nastaviť, že sme s ním vždy jeden z nás alebo obaja doma. V noci to tiež zvládame v pohode. Každý deň ale zisťujeme nové veci. Všetky svoje večerné eventy som zrušila. V najbližšom čase by to ani nemalo nastať, že nikto z nás nebude doma,“ dodala Adela.