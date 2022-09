Paľo Habera a Daniela Peštová OTVORENE o ich vzťahu: Toto nás drží STÁLE SPOLU!

PRAHA - Krásne ženy i muži nedávno zaplavili Prahu na celosvetovom finále Elite Model Look, kde po 15-tich rokoch opäť vyhlásili celosvetových víťazov prestížnej modelingovej súťaže. Tento slávnostný večer si nenechal ujsť ani spevák a porotca speváckej šou Superstar, Pavol Habera (60), ktorý prišiel so svojou krásnou partnerkou Danielou Peštovou (51). Oni sami sa kedysi spoznali na podobnej akcii a odvtedy sú aj napriek menším pauzám stále spolu. Čo je teda kľúčom k ich dokonalému vzťahu?

V živote bývajú partnerské vzťahy rôznorodé. Niekedy vyjdú hneď na prvýkrát, inokedy si to žiada dlhšie budovanie. Každopádne, akýkoľvek vzťah je potrebné neustále udržiavať a zveľaďovať, aby sa nezrútil ako domček z kariet.

Galéria fotiek (7) Daniela Peštová a Paľo Habera na celosvetovom finále Elite Model Look v Prahe.

Zdroj: Ján Zemiar

O tom vie svoje aj známy prominentný pár Československa, Daniela Peštová a Pavol Habera. Tí sa pred pár dňami spoločne ukázali na celosvetovom finále Elite Model Look v Prahe, kde Daniela, ako úspešná modelka, vyhlásila mená tohtoročných víťazov, ktorými sa stali Majda John Peter z Južného Sudánu a Sergi Shan zo Španielska.

Finálový večer si pekne ruka v ruke užili aj Daniela a Paľo. Nás preto zaujímalo, čo je kľúčom k ich dlhoročnému vzťahu. „Fúha, taký normálny život, taký partnerský život, ako ho majú všetci ostatní na svete. Si myslím, že sa to v ničom nelíši, predsa tie vzťahy sú všade rovnaké a niekedy to vyjde a niekedy to nevyjde,“ povedal mierne zaskočený spevák pre Topky.sk.

Zato jeho partnerka v tom mala celkom jasno a presne vedela definovať vďaka čomu sú stále spolu. „A ja si ale myslím, že sme sa stretli trošku neskôr v tom živote a už sme mali niečo za sebou, takže sme boli tak nejak poučení a vedeli sme, že tie vzťahy nie sú vždy iba ružové a, že človek, pokiaľ ich chce udržať, tak na nich musí pracovať a keď to nie je úplne ono, tak asi komunikovať. Ja si myslím, že vieme, že potrebujeme spolu komunikovať,“ popísala v otázke k ich spolunažívaniu Daniela.

Galéria fotiek (7) Daniela Peštová na celosvetovom finále Elite Model Look v Prahe.

Zdroj: Ján Zemiar

Tak, ako povedala aj pôvabná modelka, ktorá v romantickom outfite pripomínala nežnú vílu, je nesmierne dôležité, aby si ľudia vo vzťahu hovorili veci aj vtedy, keď je niečo pre nich príjemné, no zase na tej druhej strane, keď ich čosi trápi a nebodaj aj prekáža a vadí na svojej druhej polovičke.

Na záver porotca zo Superstar už len dodal, že napriek ich partnerským skúsenostiam, učia sa to to neustále dodnes. V rozhovore nám taktiež spevák prezradil, aké boli jeho pocity, keď po prvýkrát zbadal svoju partnerku, ale taktiež sa dozviete aj to, či si na to Daniela pamätá a čo najbližšie ich čaká v ich rodine.