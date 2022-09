Krásna Peštová HORE BEZ: Preboha, z čoho má tie modriny?!

Vždy, keď sa Daniela Peštová ukáže v plavkách či bielizni, jej fanúšikovia jasajú. Aktuálne im dokonca "ponúkla" ešte čosi viac. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber hore bez.

No jej dokonalé telo doslova hyzdí istý detail. A to naozaj nepekné modriny vyzerajúce dosť bolestivo. „Ďalšia nočná mora so zamrznutým ramenom,” informovala kráska svojich fanúšikov. Je teda jasné, že sa jej to nestalo prvý raz.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram DP

Takzvané zmrznuté rameno, alebo frozen shoulder, je syndróm, ktorý postihuje ramenný kĺb a prejavuje sa jeho stuhnutím, obmedzenou pohyblivosťou a bolesťou. Najčastejšou príčinou býva nesprávny pohyb alebo preťaženie a bolesti sa zhoršujú nielen pri pohybe, ale aj počas spánku. Presne tak, ako sa to stalo aj Daniele...