Detaily Ostrihoňovej pôrodu: Žiadny luxus, ale PRE TOTO rodila v Česku!

Hoci dcéru Sáru porodila Veronika Cifrová Ostrihoňová v súkromnej bratislavskej nemocnici, syn Šimon prišiel na svet v Brne. „O pôrodnici v Brne som sa viac dozvedela počas tlačovky, ktorú som moderovala, a kde boli pozvaní jej predstavitelia - prednosta a vedúca pôrodná asistentka. Po prvej návšteve mesiac pred pôrodom som tušila, že to bude správny výber, a uplynulé dni od piatka to len potvrdili,” prezradila teraz moderátorka.

Nešlo teda o prípad, že by náhle začala rodiť počas pobytu v Česku, ale kvôli pôrodu sa tam zámerne presunula. „Zažili sme úžasný pôrod, podľa našich predstáv, bez akýchkoľvek zásahov, v prítmí, pokoji, s famóznym vedením pôrodnej asistentky Markéty a duly Majky. A nielen počas pôrodu, ale aj po ňom empatický, láskavý a rešpektujúci prístup od všetkých členov a členiek nemocničného tímu,” uviedla Ostrihoňová detaily pôrodu na sociálnej sieti Instagram.

Pre mnohé mamičky, ktoré si to môžu dovoliť, je pri výbere pôrodnice dôležitý aj istý nadštandard. To však nebol Veronikin prípad: „Je to štandardná nemocnica. Šimi mal postieľku, v ktorej, ako povedal Matej, vozili ešte Masaryka. Luxus ale spočíval v správaní sa a prístupe personálu.” Ako Veronika prízvukovala, ženám – rodičkám ide len o rešpekt, empatiu a základné dodržiavanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie.