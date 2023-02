VEĽKÁ ZMENA na obrazovkách RTVS: Silná zostava už len dvakrát do mesiaca... Ostrihoňová nám prezradila dôvod!

Štart novej sezóny relácie Silná zostava na obrazovkách verejnoprávnej televízie bol avizovaný na koniec januára. Presnejšie išlo o dátum 20. január, no moderátorka musela termín presunúť pre zdravotné problémy jej polročného synčeka. Teraz sa diváci dočkali prvej časti v tomto roku a spolu s ňou prišli aj veľké zmeny!

Veronika Cifrová Ostrihoňová si, ako vždy, pozvala k sebe do štúdia naozaj zaujímavé hostky. A to sociologičku a bývalú premiérku Ivetu Radičovú a spoluorganizátorku protestov Za slušné Slovensko a študentku Karolínu Farskú. Spolu sa rozprávali o tom, akého lídra Slovensko potrebuje. V štúdiu už nesedeli len spomínané tri dámy, ale doplnilo ich aj obecenstvo.

Galéria fotiek (7) Iveta Radičová, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Karolína Farská

Zdroj: RTVS

Diváci slovenskej televízie boli po minulé série zvyknutí na istú pravidelnosť v podobe každotýždňového vysielania. Tá je však už minulosťou. „Nová sezóna so sebou prináša niekoľko noviniek. Silnú zostavu uvidia diváci vo vysielaní RTVS každý druhý piatok po 22.00 h na Dvojke,“ potvrdil PR manažér Filip Púchovský. Veronikina relácia by sa tak mala striedať s talkšou Adely Vinczeovej s názvom Trochu inak.

„Teším sa, že aj v novej sezóne privítame v štúdiu výnimočných hostí a budeme rozoberať zaujímavé témy z viacerých pohľadov. Som veľmi zvedavá aj na divákov v publiku a na ich reakcie a energiu. Sme v plnom prúde príprav a veríme, že si k nám diváci a diváčky po prestávke opäť nájdu cestu na obrazovkách Dvojky aj v novom piatkovom vysielacom čase. Verím, že Silná zostava bude aj počas jari naozaj silná,” vyjadrila sa moderátorka ešte pred odvysielaním prvej časti.

Galéria fotiek (7) Veronika Cifrová Ostrihoňová

Zdroj: RTVS

Pri tejto príležitosti sme samotnú Veroniku aj kontaktovali, aby nám objasnila dôvod, prečo sa vysielanie takto výrazne zredukovalo, a či je s týmto vývojom spokojná. „Áno, takto mi to vyhovuje, pretože pri materských povinnostiach mi to v plnom móde nevychádzalo. Som RTVS vďačná, že sme to nakombinovali takto,” vyjadrila sa pre Topky.sk. Očividne tak o menej relácií do mesiaca požiadala ona samotná.

Ak ste si nestihli pozrieť piatkovú časť relácie, nájdete ju v archíve, fotografie z vysielania si môžete prezrieť v našej galérii nižšie.