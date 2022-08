Jasmina Alagič priznala svoj najväčší STRACH: Tohto sa bojím… SOM HYSTERKA!

BRATISLAVA - Známa slovenská moderátorka Jasmina Alagič (33), ktorá pôsobí, že nemá problém azda s ničím priznala, čoho sa tak veľmi bojí. Dokonca až tak, že máva hysterické záchvaty. No kto by to bol na ňu povedal, že takáto banálna vec ju dostane!

Strach je pre človeka prirodzený. Dokonca v mnohých prípadoch aj motivujúci a aj keď sa niečoho bojíme, tak sa to snažíme prekonať práve tým, že sa konfrontujeme s danou situáciou a so svojím najväčším strašiakom tvárou v tvár.

Svoje o tom vie aj ostrieľaná moderátorka Jasmina Alagič, ktorá takpovediac každoročne podstupuje priame stretnutie so svojím strachom. Ako nám sama v rozhovore prezradila, miluje spoznávať svet, no bojí sa práve lietania. „Ja som veľmi rada, že vlastne môžem takto s mojimi chalanmi cestovať, i keď sa veľmi bojím lietania, ale s nimi sa to tak nejak dá,“ otvorene priznala Jasmina počas nášho rozhovoru na jojkárskej párty.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Ján Zemiar

Aj keď sa kráska kontinuálne vystavuje nemilému zážitku počas letu, snaží sa s tým bojovať. No ako sama popísala svoje cestovanie, vyvádza počas jazdy a máva hysterické záchvaty. „Môj každý let je veľmi nepríjemný. Ja som proste hysterka asi, ktorá si aj perfektný let na konci vyvodí, že bol šialená turbulentná jazda,“ podotkla moderátorka, ktorá sa napriek tomu aj toto leto s Patrikom a ich synčekom Sanelom chystá letecky na dovolenku.

Tú si kvôli pracovným povinnostiam naplánovali až na koniec leta. Jasmina totiž aj tento rok moderuje šou Česko Slovensko má talent. To kam ide Jasmina s rodinou relaxovať a čo si myslí, že môže jej manžel alias Rytmus priniesť do Talentu ako porotca, sa dozviete v rozhovore vyššie.