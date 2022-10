Jasmina Alagič V SLZÁCH: Prestal ju milovať a... Úplne ju to dostalo!

BRATISLAVA – Jasmina Alagič momentálne prežíva naozaj krásne obdobie. Nielen, že ju rodina napĺňa šťastím, ale aj jej práca je jednou z vecí, ktorú robí s radosťou. Teraz ju však úplne dostala informácia, ktorú nevedela spracovať inak, ako so slzami. Prestal ju milovať...

Jasmina Alagič si moderovanie v Česko Slovensko má talent poriadne užíva a dokonca sa v šou objavil aj Rytmus. Svojím príchodom všetkých šokoval, keďže sa nechal prehovoriť na fígeľ, ktorým všetkých oklamal. Výnimkou nebola ani jeho manželka a v maske ho vôbec nespoznala. Síce sa známy raper ako porotca ukázal len v dvoch častiach, Jasmina pokračuje v šou aj bez neho...

Každú nedeľu môžu diváci na jojkárskych obrazovkách sledovať rôznorodé talenty. Tentokrát bude jedným z vystupujúcich aj famózny spevák Ervin Olešňan, ktorý svojim príbehom dostal aj moderátorku. Do šou prišiel zarastený statný sympaťák, z ktorého boli najprv všetci mimo. Pripravil si pieseň zo svojich vlastných skúseností.

Presnejšie bola skladba venovaná jeho bývalej priateľke, ktorú podviedol a prestal ju milovať. Doslova jej zlomil srdce, čo Jasminu úplne dostalo. Nielenže sa jej to citovo dotklo, keďže má doma milujúceho manžela a takéto niečo by si určite nevedela predstaviť. Ale dokonca jej vyhŕkla aj slzička, ktorú si vzápätí hneď utierala. Aj keď ju to na chvíľu dojalo, rozhodla sa spevákov výkon intenzívne počúvať.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV JOJ

Láska je niekedy nevyspytateľná a jeho vzťah síce nemal šťastný koniec, ale inšpiroval ho natoľko, že z neho spravil pesničku, ktorá mu možno prinesie úspech. To, ako to ustál pred porotou a či ich vôbec zaujal svojim vystúpením si môžete pozrieť už dnes večer.