Jasmina Alagič v slzách: Cítim nenávisť!

BRATISLAVA - Celoslovenskou témou je aktuálne tragédia, ktorá sa odohrala v nedeľu na bratislavskej zastávke Zochova. K mnohým ľuďom sa dostávajú detaily od očitých svedkov a ďalší sa zas delia o podobné zážitky, keď kvôli opitým vodičom prišli o svojich blízkych. Moderátorka Jamina Alagič to úplne neustála...

Okrem rodín mladých ľudí, ktorí pri tragédii zahynuli alebo sa dostali zranení do nemocnice, sa táto udalosť dotkla prakticky každého. Všetkým je ľúto zmarených životov, ktoré vyhasli pre nezodpovednosť a alkohol za volantom.

Sústrasť verejne vyjadrili aj mnohé známe tváre. A viaceré z nich netajili, že prežívajú veľmi silné emócie. „Toľko životov nenechá chladným nikoho! Ktokoľvek, kto sadne za volant pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu, je pre mňa dobrovoľným diablom,” vyhlásila moderátorka Jasmina Alagič.

A k tragédii sa na svojom instagramovom profile vrátila aj neskôr. „Pred pár minútami mi do inboxu pristála správa Rozplakala ma,” prezradila. Buď sa k nej dostali detaily o tejto nehode alebo jej niekto opísal inú tragickú udalosť, v ktorej zohral úlohu tiež alkohol. Zatiaľ správu bez súhlasu odosielateľa zverejňovať nechcela.

No pokračovala práve v téme alkoholu za volantom. „Nenávidím nezodpovedných ľudí, po včerajšku naozaj prvýkrát v živote dokážem otvorene hovoriť o nenávisti. Ani by som si nepomyslela, že ju viem cítiť,” tvrdí Jasmina.

Jej názor je jednoznačný. „Ľudia s alkoholom za volantom sú dobrovoľne kúsok od toho stať sa vrahmi. Neexistuje pre to ospravedlnenie,” uviedla.

A v rámci trestov sa jej zdá neprimerané, keď za marihuanu, ktorá je v mnohých iných krajinách legálna, chodia ľudia do väzenia na 15 rokov. „Ľudí, ktorí berú životy vlastným egoizmom, trestajú minimálne, resp. tak, že sa to opakuje veľmi, veľmi často, pretože nemajú strach z konzekvencií,” poukázala s tým, že neobhajuje ani marihuanu a nesúhlasí so žiadnymi návykovými látkami, iba konštatuje, že tu vládne nelogický nepomer v následkoch.