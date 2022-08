Rolins a Nedvěd UKÁZALI TELÁ: On šampus medzi nohami a ona... Na prsiach Bambi!

Galéria fotiek (9) Dara Rolins a Pavel Nedvěd

Zdroj: Instagram D.R.

TALIANSKO - Slovenská speváčka Dara Rolins (49) si naplno užíva leto so svojim pánom “Božským“ Pavlom Nedvědom (49). Spoločné chvíle si vychutnávajú v slnečnom Taliansku. A o tieto momenty sa delí aj so svojimi fanúšikmi. Najnovšie na web zavesila fotky, na ktorých sú obaja len v plavkách. Uuu, on so šampusom medzi nohami a ona má na prsiach Bambiho!