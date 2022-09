Dara Rolins o svojom vzťahu: Takto to začalo a PO PRVOM SEXE spravila toto!

Minulý rok v decembri sa prevalilo, že Dara Rolins už pol roka nie je sama. Pracovné cesty do Talianska vyústili až do vzťahu s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom.

A hoci má speváčka už takmer 50 rokov, jej prístup k vzťahu je v istých ohľadoch stále ešte akýsi dievčenský. Vyšlo to najavo pri uvádzaní jej najnovšieho diára na trh.

Ona sama ho totiž používa a zaznamenala si tam aj začiatky s Pavlom. „Zapísala som si tam stretnutie alebo nájdenie svojho osudového muža. Presný deň si nepamätám, pretože to mám rozdelené na také dve až tri fázy od toho prvého momentu tej kávičky, potom ubehlo niekoľko týždňov, než sme sa videli vlastne druhý raz na večeri a potom sme spolu začali akoby koketovať už na tej vážnejšej úrovni... ako milenci a tak ďalej,” prezradila pre portál Super.cz.

A odvážna redaktorka sa neváhala spýtať ani na takú intímnosť, či po prvom sexe pribudlo do diára srdiečko. „Asi tak,” priznala Rolins.

No napriek tomu, že si svoj vzťah užívajú a berú ho vážne, sťahovať sa k sebe zaľúbenci nechystajú. „Pretože sme dospelí ľudia a vieme, čo od seba chceme a fakt si jeden druhého vážime, aj to, že sa nám podarilo sa nájsť. Nám je spolu tak strašne dobre, tak na to nechceme nijako tlačiť a nechceme ten vzťah dávať do žiadnym mantinelov... My od toho očakávame jediné – že nám bude dobre,” vyhlásila Dara.

Ako dodala, hoci Pavel žije v Taliansku a ona v Česku, dokážu si s tým poradiť. V žiadnom prípade o sťahovaní z Prahy nerozmýšľa, radšej obmedzila pracovné aktivity. „Je to hodinka a niečo letu... Vídame sa často. Som to ja, kto sa viac prispôsobuje a kto lieta viac za ním, pretože on nemôže s tým časom tak pracovať ako ja, ja som viac flexibilná. Som predsa len slobodný umelec, tak som sa rozhodla pracovať menej, obmedzila som počet vystúpení zo 7 – 8 za mesiac na nejaké tri, maximálne štyri,” prezradila speváčka.