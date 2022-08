Vysekaná Nela Pocisková začala ťažký boj: Trápi ju CELULITÍDA!

BRATISLAVA - Má telo ako bohyňa a nejedna kolegyňa jej ho môže závidieť. No napriek tomu sa nedávno slovenská speváčka a herečka Nela Pocisková (31) priznala, že ju trápi tzv. pomarančová koža a má celulitídu. Ako je to možné?

Na prvý pohľad by ste povedali, že je dokonalá. Nielenže nádherne spieva, ale aj vyzerá neuveriteľne sexi. Hovoríme o Nele Pociskovej, ktorú všetci veľmi dobre poznáme z muzikálovej scény ako vynikajúcu speváčku, tanečníčku a herečku. S otvorenými ústami väčšina jej kolegýň pozerá na jej skutočne vysekané telo a zdá sa, že na sebe nemá jedinú chybičku krásy. No napriek tomu ju Nela našla a trápi ju to.

Tak ako mnohi iných žien, aj ona má ženský problém s tzv. pomarančovou kožou a snaží sa s tým popasovať pekne po svojom. Nedávno mamička zverejnila na svojom Instagrame záber, kde si odfotila nohy a pri sebe mala hneď niekoľko pomôcok v boji proti tomuto nepríjemnému kozmetickému problému žien.

„Vyzerá to vážne, ale začala som pracovať na tej pomarančovej koži v plnej sile, toto bolo skvelé. Čaká ma ešte pár stretnutí, tak som zvedavá či bude nejaký efekt, ale aj keď nie, milujem, keď mám pocit, že niečo pre svoje telo robím,“ napísala herečka, ktorá sa rozhodla s nepríjemným defektom svojej koži bojovať.

Podľa štatistík sa celulitídou trápi viac ako 90% ženskej populácie. Ide o nahromadenie tukových buniek v podkoží a vďaka tomu sa na koži vytvára tzv. hrudkovitá hmota. Najčastejším faktorom jej vzniku je hormonálna predispozícia (vyššia tvorba estrogénu) a okrem toho súvisí aj s nadváhou jedinca či prípadne s nesprávnou životosprávou. Ženy ale aj muži ju môžu spozorovať najmä v oblasti bokov, stehien a zadku. S pribúdajúcim vekom je viditeľnejšia.

Hoci je Nela mladá a doslova ľahká ako pierko, aj tak jej robí starosti pomarančová koža. Celulitída žiaľ postihuje v niektorých prípadoch aj naozaj vyšportované a atletické postavy a veľakrát nezáleží ani na tom, či máte nejaké to kilečko navyše. Pevne veríme, že jej procedúry a cvičenia, ktoré začala praktizovať, pomôžu, a v plnej svojej kráse bude naďalej žiariť a vystupovať, či už na doskách, ktoré znamenajú svet alebo aj pred kamerou.