Přacharova EX a jej nový partner (53) o spoločnom dieťati... Veď by mu mohol byť DEDO!

V týchto dňoch si zaľúbenci užívajú spoločné chvíle na dovolenke v Španielsku, kde si pre Agátiných fanúšikov na jej instagramovom profile pripravili livestream. Prvé spoločné vysielanie malo zjavne úspech, sledovalo ho až 4500 ľudí. Tento pár s vysokým vekovým rozdielom búra všetky predsudky a každou fotkou dokazujú, ako im to spolu klape a ako sa nesmierne ľúbia.

Agátini sledujúci ich v živom vysielaní ich ale vôbec nešetrili a išli na nich zhurta. Po niekoľkých pochvalách, ako im to spolu pristane, prišli aj vážnejšie otázky so zameraním na ich budúcnosť. Párik si to zjavne užíval a žiadna otázka neostala bez odpovede.

Je obvyklé, že sú ľudia zvedaví a nebolo to inak ani teraz. Jedna z položených otázok ich však zaskočila! Išlo o to či budú mať spolu dieťa. „To asi tiež nevieme,“ odpovedala prekvapená Agáta a pozrela sa na svojho priateľa, ktorý na túto otázku zareagoval podobne zaskočene ako ona. Svojimi vyhýbavými odpoveďami vyvolali domnienku, že nevylučujú spoločného potomka a že sa môže ich „rodinka“ v budúcnosti rozrásť.