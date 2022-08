VOJNA v českom šoubiznise: Hanychová a hviezdna EX jej frajera… Neber si ma do papule!

PRAHA - V českom šoubiznise to opäť vrie. Tentokrát zvádza boj Agáta Hanychová (37) s bývalou expartnerkou Jaromíra Soukupa (53), herečkou a muzikálovou speváčkou Kateřinou Brožovou (54).

U našich bratov Čechov nie je momentálne v šoubiznise azda nikto iný skloňovaný viac ako tento zamilovaný párik – bývalá modelka Agáta Hanychová a mediálny magnát Jaromír Soukup.

S podnikateľom a miliardárom kedysi dlhšiu dobu tvorila pár aj herečka Kateřina Brožová, rozišli sa v roku 2019. A práve k nej sa Agáta vyjadrila na svojom Instagrame. Herečka sa totiž rozhodla odmietnuť rolu v novom muzikáli Okno mé lásky, pretože sa podľa istého zdroja nechcela striedať v postave s Agátinou matkou, herečkou Veronikou Žilkovou (60).

Kateřina Brožová sa útočného vyjadrenia zdržala a verejne zmienila len toľko, že ponuku v muzikáli odmietla pre osobné a pracovné dôvody. Agáte to ale aj tak nedalo...

„Bola by som veľmi rada, keby si ma bývalé priateľky môjho súčasného priateľa nebrali do pusy. Dneska som sa dočítala na titulke, že Kateřina Brožová, ktorú som nikdy v živote nevidela a viem len, že hrala v Pojišťovně štěstí, keď som mala asi päť, tak si ma vzala do pusy, že kvôli mne odišla z muzikálu,“ vyhlásila Agáta živom vysielaní na Instagrame.

A aby toho nebolo málo, na záver dodala: „Kateřino, ja vôbec spievať neviem a v tom muzikáli nehrám, takže k vôli mne si rozhodne odchádzať nemusela.“

Veru, aj takéto žabomyšie vojny sa dejú medzi celebritami.