Brutálny TRAPAS v slovenskom rádiu: Moderátorka to dala na ANDREJA DANKA a potom... Bože, chúďa!

BRATISLAVA - Aj majster tesár sa občas utne, no a dvojnásobne to platí o ľuďoch, ktorých profesiou je moderovanie. Teda najmä tých, ktorí musia svoj dar reči využívať v živých vysielaniach. Brpty v televízii či rádiu nie sú ničím nezvyčajným a divákov i poslucháčov často pobavia. O čosi horšie to však nesú samotní moderátori...

A svoje o tom vie aj Katarína Balážiová alias Becca, ktorá je moderátorkou známeho slovenského rádia. Tá si v rozhovore s kolegom Bekimom v jeho relácii "Bekimovo horúce kreslo" zaspomínala na najväčší "prúser" vo vysielaní.

„Trápnosť je moje stredné meno,” smiala sa Becca, keď sa jej Bekim spýtal, či sa jej podarilo dostať do nejakej trápnej situácie. A veru, hneď si spomenula na poriadne vtipnú príhodu. Počas vstupu sa rozhodla, že zmení to, čo chcela pôvodne povedať, no a tým sa spustila hotová lavína. „Hľadala som jedno slovíčko, ktoré som vôbec nevedela nájsť a normálne sa mi spustil že náhodný generátor slov,” začala moderátorka.

Svojím následným rečovým prejavom v živom vysielaní vraj v tom momente pripomínala Andreja Danka. „Alias kapitán Danko. Prisahám Bohu, to vyzeralo, že on je môj otec. Doteraz neviem, čo som povedala, iba viem, že v mojej hlave červené výkričníky, taký ten maják, že SOS ako na ponorke a ja som nevedela prestať hovoriť,” opísala Becca kuriózny moment za moderátorským pultom.

„Ja som si v hlave hovorila, že už prestaň, už prestaň, to stačí, ale hovorila som si, že predsa musím dokončiť vetu. A tá veta bola nekonečná, z nekonečna nezmyselných slov, neviem ako som to ukončila,” hovorí Becca, ktorá sa po vypnutí mikrofónu úplne spustila. A to doslova.

„Ľahla som si pod pult, chytila som si tvár a povedala som si, že pane Bože. Toto keď teraz niekto počúva, tak si hovoria, že v rádiu konečne dali priestor nejakým ľuďom, ktorí majú... Že môžu moderovať aj ľudia s iným mentálnym vybavením,” dodala temperamentná plavovláska, ktorá sa síce strápnila, no poslucháčov zaručene dobre pobavila. A aj to sa ráta!