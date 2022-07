Brutálna HANBA známej Slovenky: Omylom VYTOČILA celé lietadlo a potom... Veľký potlesk!

BRATISLAVA - Ajaj, tak tomuto sa hovorí hanba na tri zimy! Každý, kto už niekedy cestoval lietadlom, vie, aké je otravné, keď má odlet omeškanie. To si najnovšie zažili aj cestujúci do Viedne. A dôvodom na čakanie nebol nik iný ako bývalá moderátorka Kristína Kormúthová!

Temperamentná tmavovláska je na letiskách ako doma, no a človek by si povedal, že celý "predodletový" manuál a postupy musí mať absolútne v malíčku. Lenže aj master tesár sa občas utne a rovnako tak Kristína dokáže prehliadnuť informácie o odlete. A tak sa postarala o to, že vytočila všetkých prítomných na palube v lietadla do Viedne.

Kristína sa totiž akosi poplietla a čakala pri nesprávnej odletovej bráne. A to si ešte stihla prezdieľať na sociálnej sieti príbeh, ako sa spokojne "šuchtala" k svojmu terminálu. Ibaže spomínaný terminál nebol ten jej a celý čas čakala na odlet inej spoločnosti. To malo za následok, že spolucestujúci v tom správnom lietadle museli obsedieť na miestach, kým sa na palubu dostavilo "jej veličenstvo".

„Čakalo na mňa celé plné lietadlo navyše 20 minút. A keď som ako posledná nastúpila, začal potlesk,” napísala na svojom Instagrame podnikateľka, ktorá by sa v tom momente radšej videla zahrabaná niede pod kobercom. „Totižto Kristínka čakala 45 minút pri úplne inom gejtíku,” pochválila sa Kormúthová.

Sekla sa vraj kvôli tomu, že do Viedne leteli v tom čase až tri lietadlá, a to v priebehu tridsiatich minút. „Samozrejme som si na obrazovke odletov zvrtla inú leteckú spoločnosť,” vysvetlila Kristína. Nuž čo. Potlesk od spolucestujúcich zožala... A tomu sa hovorí príchod hodný kráľovnej!

