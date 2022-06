Desivé priznanie slovenského herca po 2 operáciách: Sku*vené bolesti... Chcel som si ublížiť!

BRATISLAVA - V polovici júna sa podrobil ďalšej operácii spojenej s liečbou jeho onkologického ochorenia. Bohužiaľ, po krvácaní do brušnej dutiny si musel Marcel Nemec ľahnúť pod nôž aj na druhý deň. A v 13. deň pobytu v nemocnici sa podelil s fanúšikmi o temné pocity, s ktorými musel bojovať.

V decembri absolvoval Marcel Nemec prvú operáciu spojenú s onkologickou diagnózou. Po mesiacoch chemoterapií sa zdalo, že je všetko v najlepšom poriadku, no 15. júna ho museli operovať znovu.

A opäť aj na ďalší deň, pretože nastalo krvácanie do brušnej dutiny. Včera bol 13. deň jeho hospitalizácie a herec sa rozhodol podeliť o pocity, ktoré by si mnohí zrejme nechali navždy pre seba.

„Mám za sebou dve náročné operácie (deň po dni), 9 dní (sku*vených) bolestí,” nekládol si pomyselnú servítku pred ústa vo svojom písanom prejave. A práve bolesť v ňom spustila zlosť, ktorú takmer namieril voči sebe samému. „Priznávam sa, že za tých 9 dní som bol na seba trochu zlý, aj som si nadával a chcel som si buchnúť do brucha. Neskutočne som sa za to na seba hneval,” prezradil so všetkou úprimnosťou Marcel.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram MN

Dnes už našťastie hnev necíti a ubližovať si nechce. „Už som si odpustil a znova sa mám rád. Nezabúdajte na sebalásku. Okrem iného LIEČI!” odkázal svojim fanúšikom s tým, že sa už opäť optimisticky pozerá do budúcnosti. „Tieto ostatné dni, keď sa cítim fajnejšie, vidím svetlo na konci tunela a teším sa na všetko, čo JE,” uviedol a zdá sa, že už 1. júla sa chystá do divadla.

Hoci doteraz prežíval svoju liečbu veľmi optimisticky, teraz sa Nemec rozhodol ešte viac apelovať na svojich fanúšikov. „PROSÍM! CHOĎTE NA PREVENTÍVNE VYŠETRENIE! Radšej krátke "nepríjemné" vyšetrenie, ako 9 dní (sku*vených) bolestí. Mám Vás rád, tak ako seba. Zostaňte zdraví, moji milí,” odkázal všetkým, čo ho sledujú.