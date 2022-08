Útoky na slovenského herca kvôli orientácii: GRC! HNOJ!

BRATISLAVA - V mnohých krajinách sveta majú homosexuálne orientovaní ľudia právo uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo. U nás sa takýto návrh zákona vždy stretne s veľkým odporom. Udialo sa to aj teraz a pocítil to na vlastnej koži aj herec Marcel Nemec, ktorý sa svojou orientáciou netají.

Strana Sloboda a Solidarita pred pár dňami predstavila svoj návrh na uzavretie partnerského spolužitia. Ten sa netýka len osôb rovnakého pohlavia, ale pokrýva viacero možností týkajúcich sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Tlačovky sa ale zúčastnil aj známy slovenský herec. „Volám sa Marcel Nemec, mám 51 rokov a som homosexuál,” povedal na úvod informáciou, ktorou sa už roky netají. Len čo sa video s jeho slovami dostalo do obehu na sociálnych sieťach, ozvali sa dva druhy ľudí.

„Jedni, poviem, že pozitívni. Dokonca aj na ulici mi cudzí ľudia ďakovali a že držia palce a rozumejú tomu a že je to veľmi správny krok. A to je úžasné, že tu ešte žijú takíto ľudia, to je fantastické, a že vychovávajú deti takíto ľudia,” začal tými krajšími reakciami Marcel na Instagrame.

Samozrejme, prišla aj nálož z opačného tábora. „A strašne veľa aj negatívnych, ale takých negatívnych, že to išlo do osobnej roviny, to... to bolo... hnoj, grc, normálne ten najväčší grc na svete,” povedal herec, ktorý len ťažko hľadal slová a neskrýval rozčarovanie.

Keď si človek pozrie len niekoľko komentárov pod videom na facebookovej stránke spomínanej politickej strany, dozvie sa na Nemcovu adresu, že je buzerant, perverzný feťák, mal by sa dať liečiť alebo dokonca vykastrovať a v skutočnosti tu podľa niektorých komentujúcich nejde o žiadny reálny problém, len sa riešia niekoho prasačiny. Nechajme sa teda prekvapiť, aké nálady prevládnu v parlamente, keď sa o tomto návrhu bude hlasovať.