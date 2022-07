Dievčina (21) bola nadšená, myslela si, že je tehotná: Jej brucho ukrývalo čosi hrozivejšie

Keďže aj po nejakom čase vyzerala ako v deviatom mesiaci tehotenstva, lekár dievčinu poslal na ultrazvukové vyšetrenie. To odhalilo pravý dôvod jej guľatého bruška. Na pravom vaječníku sa vytvorila obrovská cysta, píše Bristol Live. V čase, keď Hollie podstúpila operáciu, merala 27 centimetrov. Nakoniec spolu s cystou museli odstrániť aj pravý vaječník a vajcovod.

"Museli mi vybrať aj vaječník, pretože v ňom narástli cysty. Nemalo by to však mať vplyv na moju plodnosť. Môžete mať deti s jedným vaječníkom, len to môže trvať dlhšie," vysvetlila Welhamová.