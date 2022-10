Slovenský herec podstúpil ďalší zákrok: KOMPLIKÁCIE počas operácie!

Herec Marcel Nemec už takmer rok podstupuje liečbu rakoviny. A celý proces pomerne podrobne mapuje aj na sociálnych sieťach. Fanúšikom sa zveruje, čím si prechádza – aké zákroky musel absolvovať a ako na neho celá liečba vplýva. Netají ani tie negatívne stránky.

Zväčša však v jeho príspevkoch prevláda optimizmus. A to dokonca aj vtedy, keď veci nejdú tak, ako by mali.

Nemec totiž pred pár dňami podstúpil ďalší zákrok. „Bol som cez víkend v nemocnici, bol som si nechať voperovať také hadičky, ktoré zo žily idú do krčnej tepny. Mali by ísť... No prebiehala operácia, taká bez narkózy, a po trištvrte hodine zistili, že to ďalej nejde, že sa to niekde zaseklo, nejaká zrazeninka alebo čo a že nejde to ďalej,” prezradil svojim fanúšikom.

Mnohí po týchto slovách určite spozorneli a pocítili jemné obavy o umelca. Ten však pokračoval v nezvyčajne veselom duchu. „A ukončili to... počúvajte, neuveríte, ukončili mi to nie v krku, ale tu... áno, presne tam, v paži. Čiže od dnes mám svoju chorobu v paži,” vyhlásil so širokým úsmevom. Veríme, že takto ľahko prejde každou komplikáciou, ktorá sa mu postaví do cesty...