Dominika Mirgová priznala ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY: Kvôli nim schudla!

BRATISLAVA - Zdravotné problémy so sebou väčšinou prinášajú negatívne emócie a nervozitu. No speváčka Dominika Mirgová (30) to má tentokrát presne naopak. Priznala, že ju trápi zdravie, no nesťažuje si... Pomohli jej totiž vyrysovať postavičku do plaviek!

Známa slovenská speváčka Dominika Mirgová, ktorá sa preslávila pôsobením v speváckej šou Superstar, sa už neraz sťažovala na svoj zdravotný stav. Naposledy pred pár dňami, keď sme ju stretli na predpremiére videoklipu hudobnej interprétky Ronie. Hoci sa necítila dobre, svoju kamarátku prišla podporiť.

No ani by ste si nevšimli, že s ňou niečo nie je v poriadku - vyzerala super. Až keď sme sa zaujímali o to, čo robí pre svoje telo, tak sa nám speváčka otvorila a svojou odpoveďou šokovala. „Momentálne sú to žalúdočné problémy, ale tak snažím sa udržiavať, už nejaké tri-štyri roky som na tej istej váhe,“ povedala Dominika s úsmevom na tvári.

A zdravotné problémy si, prekvapivo, pochvaľovala. Pomohli jej totiž vyrysovať postavičku do plaviek. „Vždy sa snažím skresať na tú istú váhu, v ktorej sa cítim dobre, no a teraz sa mi k tomu pridali aj žalúdočné problémy, takže som schudla trošku, ale ja som v podstate aj za to rada, pretože prichádza leto, plavky atď,“ prezradila pre Topky.sk speváčka.

No hoci postavičku má tip-top, podľa všetkého si leto veľmi neužije. Čaká ju totiž veľa pracovných povinností. „Tento rok asi nič, v rámci dovolenky. Chcem veľa koncertovať a vystupovať všade ,kde sa dá, takže mám vybookované komplet celé leto,” priznala nám Dominika s tým, že si skôr užije poriadnu dovolenku cez zimu s celou rodinkou.

