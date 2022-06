Šokujúce slová mladého tatka Twiinskinej dcéry: Rozmýšľa nad ZÁSNUBAMI… Plánuje veľkú SVADBU!

V dnešnej dobe je úplne bežné, že aj rodičia, ktorých nespája žiaden vzťah, iba spoločné dieťa, dokážu spolu bez problémov vychádzať. Jasným príkladom je herec a spevák Matúš Kolarovský známy najmä zo seriálu “Pán Profesor“. Nedokončil ešte ani školu a už sa stal otcom.

Z tejto situácie si však ťažkú hlavu nerobí a ako nám sám prezradil: „Je to v mladom veku, ale na druhú stranu, je to krásne a môžem byť najkrajší tatko na stužkovej, čo si myslím, že asi aj budem,“ zavtipkoval si na túto tému Matúš.

Matúš je pohodový týpek a vďaka markizáckemu seriálu si našiel nových kamošov s ktorými nielenže hrá na pľaci, ale taktiež trávi veľa voľného času. Ako sám herec poznamenal, s Martinom Klinčúchom a Krištofom Králikom majú veľa spoločných záujmov a radi by išli aj na spoločnú dovolenku.

„Bol by som strašne rád, keby sa nám to podarilo, lebo Maťo vlastne ešte neletel a strašne by sme to chceli vidieť,“ priznal herec pre Topky.sk. Chalani sa väčšinou na akciách objavujú stále spolu, no tentokrát prišiel Matúš na predpremiéru videoklipu speváčky Ronie po boku svojej terajšej priateľky, ku ktorej sa nám otvorene priznal a čo viac.

Mladý tatko rozmýšľal už aj nad zásnubami a chcel by vraj poriadne veľkú svadbu. „Ja si myslím, že by to bolo krásne, ale ešte stále sú v mojom živote veci, na ktoré by som si mal zobrať čas, napriek tomu, že priateľku mám, ale veľmi by som chcel svadbu, takú poriadnu,“ povedal nám Matúš a dokonca priznal, že už uvažoval aj nad zásnubami.

Či je na to vhodná chvíľa, sa však pýtal priamo svojej priateľky. „Už som sa niekedy, keď som bol taký spoločensky unavenejší, spýtal či by som ju mohol požiadať o ruku,“ priznal sa pre Topky.sk Kolárovský. Čo na to odpovedala jeho priateľka a aké plány má na leto, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie!