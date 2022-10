Veľké prekvapenie: Mirgová sa POBIJE so známou Slovenkou... Mali spolu vážny PROBLÉM!

Na tlačovej konferencii v jednom z bratislavských nákupných centier bolo dusno. Moderátormi večera boli skúsení bojovníci Attila Végh a Karlos Vémola. Tí sa slovne nešetrili ani pred kamerami a vytvárali svojimi poznámkami medzi sebou napätú atmosféru.

Známe tváre už po tretíkrát nastúpia do ringu, kde si to medzi sebou rozdajú. Túto výzvu prijali napríklad bubeník Martin Valihora, ktorý sa postaví zoči-voči raperovi Erikovi Tresorovi. Taktiež aj raper Rytmus, ale meno jeho súpera bude známe až v najbližších dňoch. Ďalej kontroverzný farmár Imi Baron Štefánik, ktorý to svojmu súperovi nedaroval ani na stare-downe a doslova na neho zaútočil. Raper Frayer Flexking si ale zachoval chladnú hlavu, čo je pri ňom nezvyk.

Veľkým prekvapením večera bolo odhalenie mien dvoch speváčok, ktoré tento rok v decembri nastúpia proti sebe. Ide o slovenskú stálicu Dominiku Mirgovú a proti nej sa ukáže raperka Aless Capparelli. Hudobným svetom v minulosti otriasol ich konflikt, keď sa v pesničkách vôbec nešetrili. Bude to aj teraz osobné? Pri tejto príležitosti sme vyspovedali Dominiku.

„Čo bolo, bolo. To už nikto nevráti. Hlavne, ja som dospelá 30-ročná žena a nemám prečo vyvolávať nejaké konflikty. Nejdem do tohto fightu s tým, že idem do konfliktu a chcem si niečo dokázať, že som v tej chvíli bola lepšia ako ty. Nie, preboha! Ja to práveže chcem posunúť na takú cestu, aby ľudia videli, že nepozerám na minulosť a žijem v prítomnosti,” vyjadrila sa s tým, že podľa nej sú z nich už aj kamarátky.

„Nemám pocit, že by sme boli za zle, ale chápem, že kvôli tejto šou to treba trošku pridusiť,“ uviedla Dominika v rozhovore pre Topky.sk. Taktiež priznala, že z jej strany je tento konflikt už dávno zažehnaný a nechce aby ju niekto škatuľkoval, že si ide do ringu vyriešiť účty.

Speváčka sa netajila ani tým, že do tohto nápadu ju zatiahli dvaja jej blízki kamaráti. To, o koho ide, sa dozviete vo videu vyššie. Ak si aj ich zápas chcete pozrieť naživo 27. 12. v Brne, lístky sú aktuálne dostupné na portáli Predpredaj.sk.