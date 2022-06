Mladá Müllerová prišla z Paríža do Bratislavy: Francúzi nič a... Slováci ju vysmiali!

Ema Müllerová nezabúda na svoje korene a jej profil na sieti Instagram je v podstate slovenský. Mladá influencerka sa zameriava na ženy a jej témou je okrem módy najmä sebaláska a prijatie samej seba bez výhrad.

Pre svoje fanúšičky preto pred nejakým časom vytvorila tričká s nápisom Som bohyňa. Mnohé si ho zakúpili, no nakoniec ho nenosili. Alebo sa k tomu veľmi dlho odhodlávali. Jedna z nich napríklad Eme napísala, že až po mesiaci nabrala odvahu obliecť si ho do školy.

„A ja v tom Paríži, sedím, chodím, že Som bohyňa, nikto sa nijako nezatváril, Som bohyňa, nevedia, čo je ň. Tak som nechápala, čo tým myslí,” prezradila Müllerová Adele Vinczeovej pri nakrúcaní najnovšej relácie Trochu inak.

Galéria fotiek (3) Zdroj: RTVS

Nakoniec sa rozhodla vyskúšať si to na vlastnej koži v rodnej krajine. „Tak som išla, obliekla som si raz Som bohyňa, keď som tu bola, a išla som do električky a to bola ešte tá bez Všetky sme. A to keby si videla, ako sa mi tam smiali,” prezradila.

Moderátorka jej následne vysvetlila, že tým vlastne dala ostatným najavo, že je niečo viac. „Keď sa povie, že niekto je boh, tak je to nejaká hierarchia a že potom je tá bedač pod ním. Preto sa ti v tej električke smiali,” skonštatovala Adela.

Je však viac než jasné, že nič také Ema v úmysle nemala. Iba chela povzbudiť ženy, aby sa napriek svojim dorbným nedokonalostiam mali rady a cítili sa výnimočne.