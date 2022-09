Mladá Müllerová rozplakala vlastnú mamu: Prehovorila OTVORENE o ich vzťahu!

Kto aspoň trochu vníma vzťah Sone Müllerovej a jej dcéry Emy, musí mať pocit, že tie dve sú skôr kamarátky než matka s dcérou.

Ema však najnovšie prezradila, že pri svojej mame zažívala presne tie isté pocity, ako iné dcéry. Vyšlo to najavo v texte, ktorý pripravila pre Vogue. „Je to prvý text, ktorý som napísala v tretej osobe. Tu akoby seba vnímam zvonka,” prezradila na úvod.

Na začiatku načala tému odchodu z domu. „Už dlho je od domova ďaleko a ešte stále si na to nezvykla. Asi si ani nezvykne, myslí si. A nie je s tým stotožnená. Občas sa pýta sej seba, prečo sa rozhodla odísť, aj keď to už dávno vie,” zaznelo z jej úst.

Ema často vo svojich príspevkoch rozpráva o sebe a svojich vlastnostiach. Teraz priznala, že sa často uráža a je úzkoprsá. Túto vlastnosť vraj zdedila. „Aj vie, po kom, ale rodinné tajomstvá stráži ako vlastnú dlaň, čo dlaň, celé telo,” uviedla a neprezradila viac.

Potom ale načala práve vzťah s matkou. „Pije ďalšiu kávu, veľa ich vypije, aj päť denne si dá. Hlavne vtedy, keď je pažravá, keď by jedla z nudy a nechce mať zlý pocit. Mame o kávach klame. Vynadala by jej. Vždy mame klamala, keď sa bála, že jej vynadá. Odmalička to tak mala. Boli to nepodstatné klamstvá, no už si na ne zvykla,” odhalila vo svojej výpovedi.

Ako dodala, strach z negatívnej reakcie má stále, ale už sa mu tak nepoddáva: „Ako dospelá sa stále bojí, ale teraz už skoro neklame. Hryzne si do jazyka, nadýchne sa a povie pravdu, ktorá nakoniec vlastne ani nebolí. A mama jej vlastne ani nevynadá. Ale s kávou klame mame stále, cez kávu sa mama ešte nepreniesla.”

Ďalším veľmi osobným prvkom v tomto "denníku" bola spomienka na vzťah, v ktorom stratila samú seba. „Raz ju niekto zviazal tak, že sa z toho doteraz celkom nedostala. Zviazal ju, zmenil a ona sa zrazu nepoznala. Zabudla na seba a nemohla sa k sebe vrátiť,” uviedla Ema.

A niet divu, že jej mama na to reagovala naozaj emotívne. „Ach, Eminka moja, teraz som si to vypočula, revem ako malá. Krásne. Smutno mi je za tebou, najmä, keď ťa takto vidím a počujem vo videu, lebo je to také autentické,” vyznala sa Soňa, ktorá dcéru evidentne podporuje v úprimnosti a otvorenosti.