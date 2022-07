Odvážna Müllerová v bikinách: FOTO Nehanbí sa za svoje TELO a… Z BRUŠKA stolček prestri sa!

Hoci je leto, obdobie kedy sa väčšina našich celebrít snaží predviesť v čo najlepšej forme, ona ide doslova proti prúdu. Bývalá modelka je presný opak a vôbec si z toho nerobí ťažkú hlavu. A dokonca si zo seba vie uroiť srandu a kreatívne sa vynájsť vtedy, keď to potrebuje.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram E.M.

Len nedávno autentická influencerka zverejnila príspevok na svojom instagramovom profile, kde si zo seba poriadne vystrelila. Fotku si pokreslila a určité partie svojej postavy prirovnala k rozbúreným vlnám na mori a vrchný diel plaviek spolu s tým, čo sa skrýva pod nimi, symbolicky dotvorila ako rozkvitnuté kvety.

Humor ju dokonca neobchádzal a na pláži svoje spodné bruško využila ako stolček, kam si položila šálku a pridala popis, „kávový stolík.“ Okomentovala Ema svoj odkladací priestor na tele. Aj keď sa brunetka venuje móde, je známa predovšetkým tým, že motivuje a inšpiruje ďalšie mladé ženy, aby nemali predsudky, nehanilil sa za seba a brali sa také aké sú, aj so svojimi nedokonalosťami a možno pár kilami navyše.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram E.M.

Vytvorila svoj vlastný merch s názvom “Som Bohyňa“ a neskôr po pochopení zvážila a dodala popis, “všetky sme.“ Týmto jasne dala každému najavo, že to nikdy nebolo len o nej, ako si všetci mysleli a tému krásne dovysvetlila a uzavrela.

A veru, viaceré ženy ale aj muži, ktorí trpia určitými komplexami, by si mohli z nej zobrať príklad a naučiť sa v prvom rade ľúbiť sami seba. Nie je vždy dôležité len to, ako vyzeráme ale predovšetkým to, akí sme vo svojom vnútri a ako sa cítime. Ak sa budeme vnímať, že sme krásni, tak jedného dňa z nás táo krása vyjde navonok.