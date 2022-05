TRÁPENIE českej herečky: Najprv VYDESENÁ ZO SMRTI a teraz… ROZCHOD!

42-ročná umelkyňa len nedávno priznala, že čo sa týka psychiky, robí jej starosti jej vek. „Vek nie je iba číslo. Ja som úplne v depresii. Nie som vyrovnaná s vekom,” prezradila herečka Honzovi Dědkovi v jeho talk show na TV Prima. „Každé ráno plačem pred zrkadlom. Bojujem s pocitom, že končím. Štatisticky som za polovicou. To je strašné,” opísala svoje pocity.

„Hovorí sa, že po štyridsiatke to všetko začína. Tak za prvé to veľmi bolí. A čo ako konkrétne začína? Začína peklo, začína koniec,“ uviedla Iva, no a to ešte nikto netušil, že okrem tohto trápenia sa musí vysporiadať aj s ďalšou neľahkou situáciou a náložou na psychiku, pričom nie je vylúčené, že práve to ju doviedlo k temným myšlienkam

V rozhovore pre CNN Prima news totiž herečka priznala, že jej krachol dlhoročný vzťah. „Boli sme spolu šesť rokov, a jednoducho sa to tak stalo, že sme zistili, že bude lepšie, keď sa naše cesty rozídu. Bola to mierová dohoda,“ uviedla Pazderková, ktorá sa vraj už zmierila aj s tým, že sa môžno nikdy nestane mamou a táto túžba ju vraj nejak "pozvoľne" opustila...