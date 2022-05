HROZIVÁ NEHODA slovenského umelca: NAPÁLILO do neho auto... Stáli pri mne všetci anjeli!

BRATISLAVA - Raper Michael Švehla v posledných týždňoch prežíva naozaj pomerne nešťastné a náročné obdobie. No a ako to už býva, keď si človek povie, že toho zlého by už aj stačilo, život mu naloží ešte viac...

Majself na svojom Instagrame najnovšie zverejnil desivé zábery rozmláteného bicykla, ktorý môže ísť akurát tak do šrotu. Vysvitlo, že počas jazdy na dvojkolesovom tátošovi do rapera vrazilo auto. „Vpálilo do mňa auto v šmyku, okolo 70 km/h. Našťastie trafilo zadné koleso, mňa vy*rbalo z bicykla a roz*rtkalo po ceste,” napísal k videu zdemolovaného bicykla.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar Aj napriek nehode je raper rád, že celú udalosť prežil pomerne v zdraví. Je si vedomý toho, že to mohlo dopadnúť omnoho horšie. „Našťastie... Na pomer tej situácie, čo sa mohlo stať, pri mne stáli všetci anjeli a vyšiel som z toho s odretými kolenami a členkom, na nohách mám škrabanec. Ale nie je to nič, čo by som nevedel rozchodiť,” prezradil a na naliehanie svojich fanúšikov zverejnil aj záber svojich zranení.

„Hovorím, chvalabohu, lebo keby ma trafil nejakých 30 centimetrov doľava alebo doprava, tak si to ani nechcem vizualizovať, čo by sa stalo. Takže som mal šťastie v nešťastí,” napísal Majself a zároveň prezradil, že vodič auta sa zachoval zodpovedne a ponúkol mu okamžitú ruku na pomoc.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.Š

„Vodič auta hneď zastavil, vystúpil, či som v poriadku, pýtal sa ma na to trikrát, povedal som mu, že áno a poslal som ho preč, lebo sa mi to stalo asi 350 metrov od baráku, takže som to mal kúsok,” uviedol na záver Michael, ktorému želáme skoré uzravenie.