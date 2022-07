Bojovníčka zo Survivor na nespoznanie: Z ufúľanej ostrovanky SEXI KOSŤ!

KARLOVE VARY - Bývalá bojovníčka z reality šou Survivor Iva Pazderková (42), ktorú celé Česko a Slovensko videlo na obrazovkách neupravenú a bez mejkapu, sa pred pár dňami ukázala na filmovom festivale v Karlových Varoch a prítomní z nej nespustili oči. To je zmena. Spoznali by ste ju takto?

Poznáme ju predovšetkým ako ostrovanku a súťažiacu, ktorá sa váľala v blate. Divákom dokázala, že aj keď je to jemné žieňa, nie je taká krehká, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Iva v reality šou nevyhrala, no všetkým predviedla, že má odhodlanie a silu.

Bez dostatočného množstva jedla, hygienických a kozmetických potrieb vydržala neľahké podmienky na ostrove. Viaceré naše celebritné krásky by si dvakrát rozmysleli, či by do takéhoto projektu išli, no ona neváhala ani sekundu a napriek určitému diskomfortu sa s tým popasovala.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia

Iva Pazderková je taktiež herečka, speváčka a dokonca baví ľudí svojím humorom ako stand-up komička. Nedávno navštívila Karlove Vary a zúčastnila sa významného filmového festivalu. Na festival dorazila úplne nová Iva a niet pochýb, že by ju diváci takto nastajlovanú možno ani nespoznali.

Vyzerala neuveriteľne žensky. Prišla decentne nalíčená a mala na sebe odvážny sexi outfit s odhaleným chrbtom. Dokonale v ňom vynikla jej postava a tetovanie. Dlhé, strieborné ligotavé šaty na nej doslova žiarili a ona s nimi. Nie nadarmo sa hovorí, že šaty robia človeka. Veď posúďte sami.