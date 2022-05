RADIKÁLNA PREMENA slovenskej moderátorky: Zbavila sa svojej BLOND… FOTO Wau, je z nej ryšavka!

BRATISLAVA - Každá žena dobre vie, aké to je, keď z ničoho nič dostane chuť na radikálnu premenu svojho zovňajšku. Tieto pocity si väčšinou odnesú naše vlasy, keďže je pomerne jednoduché ich prefarbiť, no vo výsledku ide o naozaj výraznú zmenu...

Influencerka a moderátorka Fashion Tv Martina Horňáková je už dlho charakteristická svojou blond hrivou, ktorá ju však akosi prestala baviť. A tak sa rozhodla, že sa svojich svetlých vlasov zbaví a vyskúša čosi nové. „Jedno ráno som pocítila, že ak budem mať ešte chvíľu dlhé blond vlasy, tak sa zbláznim,” napísala na svojom Instagrame.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.H.

A tak sa Moma rozhodla nacupkať do kaderníctva a vyskúšať niečo nové. Fanúšikovia by možno očakávali, že siahne po hnedých odtieňoch, keďže túto farbu kedysi nosila, no ona sa rozhodla pre niečo, čo tu ešte nebolo. A síce ryšavú. „Konečne sa cítim by opäť voľná,” napísala influencerka, ktorej premena jej sledovateľov absolútne nadchla.

A aký máte názor vy?

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.H.