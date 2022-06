Najťažšia spoveď slovenskej herečky: Pred 2 rokmi pochovala závislú dcéru… Neprebolí to nikdy!

Herečka košického Štátneho divadla a komunálna politička Ľuba Blaškovičová pomáhala svojej dcére Katke dlhých 16 rokov a cítila, že viac sa už nedalo. Závislosť však bola silnejšia a jej milovaná dcéra si pred dvomi rokmi siahla na život. Všetko to pritom začalo, keď bola ešte len tínedžerka.

„Keď sme na to prvýkrát prišli, Katka mala šestnásť a Peter s ňou chodil na terapie. Zomrel jedenásť rokov pred Katkou. Myslím, že to, čo nasledovalo, by neustál,“ priznala v rozhovore pre postoj.sk Ľuba, ktorá pri starostiach so závislou dcérou, prišla aj o milovaného muža - zomrel na rakovinu. Dôvodom, prečo Katka prepadla drogám, je zrejme porucha sústredenia ADHD.

„Katka sama neskôr opisovala, že mala pocit neustáleho nepokoja. Najskôr ju dokázala upokojiť marihuana, vyvolávala v nej ilúziu niečoho pekného, harmonického alebo až euforického. A iste za tým bola aj zvedavosť,“ uviedla herečka. Túžba spoznať nepoznané sa však u nej prehĺbila do ťažkej závislosti.

A tú sprevádzalo hotové peklo. „Predstavte si, že kupujete dcére vianočný darček a príde vám esemeska: "Mamka, sedím v lietadle, predala som auto a vraciam sa do Španielska, pretože musím vyplatiť dílera, inak ma zabije. Už rok beriem kokaín." Vtedy sa vám zrúti svet,“ priznala Ľuba. Potom o svojej dcére dlho nič nevedela a myslela si, že ju dá hľadať Interpolom. Našťastie sa neskôr ozvala.

No išlo v podstate o začarovaný kruh a neustály kolotoč liečení a následného návratu k závislosti. „Keď sa Katka rozhodla, že svoj život skončí, myslím, že už nevidela žiadne východisko. Keď sa závislý človek po abstinenčnej pauze vráti k drogám, nezačína od nuly. Ak bol pred liečením takpovediac na piatom schode a dá si znova, postupuje od piateho schodu vyššie. Katka vravela, že po abstinencii mala z drog dokonca lepší zážitok ako predtým. A to je predsa šialené,“ šokuje herečka.

Prezradila tiež, že jej dcéra väčšinu času klamala a vymýšľala si. „Je neskutočné, ako tieto deti dokážu vydierať. Citovo aj finančne až po fyzické napadnutie a krádeže. Katka mala aj záchvaty, že mi pri šoférovaní chcela strhnúť volant,“ priznala Blaškovičová. Jej dcéra bola dokonca už v takom stave závislosti, že v jednom momente napadla aj vlastnú mamu.

„Keď som na Katku podala trestné oznámenie, pretože ma napadla, volalo mi mnoho rodičov a pýtalo si rady. Ako prvé som im hovorila: neverte tomu, že vaše dieťa do toho nikdy nespadne. A neverte tomu, že sa z toho prinajhoršom neskôr určite dostane,“ prekvapuje Ľuba. Odvtedy sa snaží o tomto probléme šíriť medzi rodičmi osvetu.