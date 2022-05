Zomrel Josef Abrhám (†82): Na svoj ODCHOD sa pripravil a... Po takejto SMRTI túžil!

PRAHA - Tak už sú spolu! To bola zrejme častá reakcia na smutné správy, ktoré dnes prišli zo susedného Česka. A to, že nás navždy opustil obľúbený herec Josef Abrhám (†82). O príčine smrti sa zatiaľ oficiálne nehovorí. Nie je ale tajomstvom, že manžela milovanej Popelky Libušky Šafránkovej (†68) sužovali viaceré zdravotné problémy.

Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli nielen obľúbenými hercami, ale národ ich tiež vnímal ako jeden z najsympatickejších párov šoubiznisu. Keď predstaviteľka legendárnej Popelky v júni 2021 náhle zomrela, bolo každému jasné, že táto rana najviac zasiahne práve Abrháma. Len necelý rok po jej smrti sa za ňou pobral na večnosť aj on...

Posledné mesiace svojho života strávil obľúbený herec u syna, spoločne s jeho rodinou. Nečudo. Zdravotné komplikácie a problémy s chôdzou, ktoré Abrhám mal, si vyžadovali pomoc a opateru. Ktovie, či herec tušil, že sa jeho koniec blíži...

Začiatkom februára sa totiž v českých médiách objavili správy, že majiteľom vily, v ktorej prominentní manželia dlhé roky žili, je výlučne Josef Abrhám ml. Zároveň sa vdovec vzdal všetkého majetku v prospech svojho potomka. Notárka údajne majetok Šafránkovej a Abrháma vyčíslila na sumu niečo vyše 12 miliónov českých korún.

Abrhám sa verejnosti stránil už aj v čase, keď ešte jeho Libuška žila. Vyhýbal sa aj kolegom a žil skôr v ústraní. Pred kamerami stál naposledy v roku 2016.

Pri príležitosti uvedenia filmu Přijde letos Ježíšek? v roku 2013 prekvapil, keď v rozhovore otvorene hovoril o tom, akú smrť by si sám želal. „Tých osem hodín, keď v noci spíme, sa dostávame do inej formy existencie. Ja neviem, kde je ten pravý život. Možno, že je práve v tom sne, tých osem hodín, kedy o sebe neviete a telo si medzitým robí poriadok. Pokojne sa ale môže stať, že už sa ráno nemusíte prebudiť. Niekedy by som bol za to aj celkom rád. Zostať naveky v niektorom sne. To by nebol zlý odchod,” zamýšľal sa vtedy Abrhám.

Či sa mu jeho predstavy naplnili a odišiel z tohto sveta počas spánku, zatiaľ nevedno. Isté ale je, že za ním smútia nielen najbližší, ale aj množstvo fanúšikov a priaznivcov. Česť jeho pamiatke!