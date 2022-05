Príčina smrti Josefa Abrháma (†82) je známa: Táto žena sa s ním stihla rozlúčiť!

Smrť Josefa Abrháma zasiahla mnohých fanúšikov. Avšak nepochybne najviac za ním smútia jeho najbližší. Medzi nimi aj hercova o 5 rokov staršia sestra Božena. Tá pre český denník Blesk prezradila, čo bolo príčinou jeho smrti, i to, že sa stihli rozlúčiť.

Ako pani Božena prezradila, hoci verejnosť mala pocit, že Abrhám má veľké problémy s chôdzou, nebolo to celkom tak. Podľa jej slov bol na Libuškinom pohrebe na vozíčku preto, lebo bol zoslabnutý a zdrvený.

Keď ju pred troma týždňami jej slávny brat navštívil, bol vraj v dobrej kondícii. Priviezol ho za ňou jeho syn Josef. „Vyšliapal sem ku mne dokonca čiperne aj po schodoch. Bol úplne v pohode,” prezradila pani Božena.

O Josefa Abrháma sa po smrti milovanej manželky Libušky staral ich syn.

Túto nedeľu jej však synovec volal a oznámil jej, že vezie otca do nemocnice so zápalom pľúc. Tomu napokon v pondelok večer podľahol. „V pondelok som s ním volala. Dali mu to nahlas, tak sme spolu mohli krásne hovoriť. Aspoň cez telefón sme sa rozlúčili. Pepa mal zdravotné problémy, ale bol by tu s nami v pohode aj ďalej, keby neprišlo toto,” uzavrela trúchliaca Abrhámova sestra.

Dátum a čas poslednej rozlúčky s Josefom Abrhámom zatiaľ nie je známy. Dá sa ale predpokladať, že rovnako, ako v prípade jeho manželky Libušky, sa bude konať v Kostole svätej Anežky Českej v pražskom Spořilove. Je tiež známe, že Abrhám chcel byť vyprevadený na večnosť v rovnakej rakve, akú mala jeho milovaná manželka. Pochovaný bude zrejme tiež v hrobe v meste Šlapanice, kde našla svoj večný odpočinok aj legendárna Popelka.