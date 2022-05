Priznanie českého speváka: Otec ho využíval na... To snáď nie!

BRATISLAVA - Rodičia majú často o svojich deťoch úplne iné predstavy, ako ony samé. A to najmä, čo sa týka budúceho povolania. Svoje o tom vie aj slávny český spevák, ktorý priznal, že v jeho živote to malo vyzerať úplne inak!

Víťaz českého Zlatého slávika Marek Ztracený má na svojom konte niekoľko hitov a takisto aj obrovské množstvo fanúšikov, ktorí jeho muziku absolútne milujú. Stačilo však málo a tento sympaťák by sa hudbe možno nikdy nevenoval. V šou Neskoro večer s Petrom Marcinom prezradil, že mamina z neho chcela mať farára.

„Naozaj som sa preto narodil a nikdy mi nenapadlo, že by som robil čokoľvek iné,” poznamenal k svojej hudobnej kariére Marek, s ktorým však mama nesúhlasila. „Moja mama mala nápad, že by som bol farár. Zišlo z toho. Je to krásne zamestnanie, ale nie pre mňa. Ako miništranta ma potom nechceli. Mamina prišla, povedala, že som taký blbec, mám si ísť udobriť pána Boha, tak som hral v kostole na organ,” prezradil hudobník.

Na cestu muzikanta ho dostal jeho tatko, ktorý ho ako 7-ročného dotiahol do krčmy a... Och, to si musíte vypočuť! Sledujte video vyššie.